Finansdirektør Janet Yellen siger, at hun “støtter” SEC’s lovgivningsmæssige tilgang

Den amerikanske finansminister Janet Yellen siger, at hun støtter, hvad regulatoriske agenturer gør med hensyn til at bruge tilgængelige værktøjer til at beskytte forbrugere og investorer i kryptoområdet.

Yellens kommentarer kom onsdag under et interview med CNBC’s Squawk Box, og kun en dag efter, at SEC anlagde en retssag mod Coinbase. Regulatoren havde tidligere sagsøgt førende kryptobørs Binance og dens grundlægger Changpeng Zhao.

"We've identified a number of risks [with crypto]. I'm supportive of those agencies to use the tools they have," says @SecYellen. "I see some holes in the system where additional regulation would be appropriate. We'd like to work with Congress to see additional regulation pass." pic.twitter.com/leZjF5QRU0 — Squawk Box (@SquawkCNBC) June 7, 2023

Yellen siger, at hun støtter SEC, CFTC

Selvom hun afviste at kommentere specifikt på de to begivenheder, fortalte Treasury Sec CNBC:

“Vores love er allerede stærke. SEC, CFTC og andre tilsynsmyndigheder har evnen og værktøjerne til at beskytte forbrugere og investorer, og jeg støtter meget, at disse bureauer bruger de værktøjer, de har.”

På trods af, at hun ikke kan kommentere individuelle sager, der i øjeblikket håndteres af SEC, sagde Yellen, at det er “passende, de gør det” – hvilket siger, at hun er enig i agenturets klager mod de førende kryptobørser.

Yellen refererede også til anbefalinger i Financial Stability Oversight Council (FSOC) rapport, som finansministeriet bidrog til sidste år. Rapporten fremhævede de potentielle risici ved krypto for USAs stabilitet og blev afspejlet af en rapport fra Det Hvide Hus, der afviste krypto som uden værdi.

I en kommentar til udsigterne i lyset af SEC’s håndhævelseshandlinger sagde Yellen:

“Jeg ser nogle huller i systemet, hvor yderligere regulering, jeg synes, ville være passende, og vi vil gerne samarbejde med Kongressen for at se yderligere lovgivning vedtaget.”

Hendes kommentarer giver muligvis ikke genklang hos Coinbase og andre kryptovirksomheder i USA, som hævder, at SEC’s tilgang er negativ, og at der overhovedet ikke er nogen lovgivningsmæssig klarhed. Disse følelser er blevet gentaget af adskillige pro-krypto-lovgivere, der på forskellige måder har skælvet SEC for at “mangle” FTX-debaclet og søger at redde ansigt ved at gå efter alle andre.

Coinbase CEO Brian Armstrong siger, at SEC tillod den at blive offentlig (børsnoteringen var i 2021), men den og CFTC udsender “modstridende erklæringer.”

Han bemærkede i et separat CNBC- interview, at hele tilgangen ikke hjælper Amerika, og det er dårligt for industrien. Men ligesom i en erklæring, han udsendte efter at SEC annoncerede sin retssag mod hans virksomhed, gentog Armstrong det faktum, at domstolene nu skal give den nødvendige klarhed.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer