USD/CNY: Renminbi trækker sig tilbage, da Kinas handelsoverskud falder

Renminbien fortsatte sin nedadgående tendens over for den amerikanske dollar efter de svage handelstal. USD/CNY -kursen sprang til 7,11 onsdag morgen, det højeste niveau siden november 2022. Parret er steget med mere end 6 % fra det laveste niveau i 2022.

Kina eksport dyk

Det kinesiske økonomiske opsving er blevet til et fatamorgana, som jeg skrev her . Data offentliggjort af statistikbureauet viste, at eksporten og importen faldt i maj, hvilket gav Xi Jinping et slag.

Eksporten faldt med 7,5 % i maj, værre end den forventede stigning på 8,0 %. Økonomien var vokset med 8,5 % i den foregående måned. Dette fald var den værste rapport siden december, hvor eksporten faldt med 9,9 %.

I mellemtiden faldt landets import med 4,5 % i maj efter et fald på 7,9 % i den foregående måned. Dette fald var bedre end medianestimatet på 8,0 %. Som et resultat faldt handelsoverskuddet til 65,81 milliarder dollar, det værste tal siden april 2022.

Disse tal øger bekymringen over, at den kinesiske økonomi ikke klarer sig godt, og at den ikke vil nå Beijings mål om 5% vækst i år. De seneste tal som industriproduktion og PMI’er for fremstilling har alle overset estimater.

Som følge heraf siges Beijing at overveje foranstaltninger til at stimulere økonomien. Som jeg skrev for nylig, overvejer regeringen måder at sætte skub i den vitale ejendomsbranche, som er kollapset i de seneste par år. Nogle af de tiltag, der overvejes, er at reducere provisioner og den forudbetaling, der kræves for at købe en bolig. Der er bekymring for, om disse tiltag vil virke.

USD/CNY teknisk analyse

USD til CNY -kursen har været i en stærk bullish tendens i de sidste par måneder. Og det ser ud til, at den svagere kinesiske yuan ikke øger eksporten, som den forventes. Parret er hoppet over 50-periodens glidende gennemsnit. Det er også komfortabelt over det afgørende modstandspunkt på 7, det højeste punkt den 8. marts.

Awesome Oscillator har bevæget sig over det neutrale punkt, mens Relative Strength Index (RSI) bevæger sig sidelæns. Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at stige i de kommende dage, da købere målretter det næste modstandspunkt på 7,25.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer