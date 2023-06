Chancer vs. DeeLance: Hvorfor har et nyt og revolutionerende CHANCER-token fordelen?

2023 har budt på lidt af hvert for kryptovaluta investorerne – en eksplosiv markedspræstation efter sidste års bjørnekaos, som er præget af en negativ stemning katalyseret af en regulatorisk modvind. Der har også været et væld af interessante og revolutionære projekter, der ønsker at gå live, hvoraf en række har oplevet stigende interesse i forbindelse med deres token forsalg.

To af denne type projekter er DeeLance og Chancer. I denne artikel vil vi kigge på, hvorfor sidstnævnte kunne være det nye kryptotoken at holde øje med i 2023.

Hvad er Chancer?

Chancer er et nyt kryptovaluta projekt, der forventes at revolutionere ikke blot betting branchen, men også den bredere fritids- og underholdningssektor via en unik og innovativ model.

Som destinationen for alle sociale prædiktive markeder er Chancer klar til at blive en meget stor spiller indenfor gamblingområdet. CHANCER driver økosystemet, der er et utility token, der er nødvendigt for at opsætte forudsigelsesmarkederne og for udbetalinger.

CHANCER giver også indehaverne mulighed for at tjene mere ved at blive netværksvalidatorer, gennem et Share2Earn-initiativ og via staking. Med hensyn til tokenomics vil der være 1,5 milliarder CHANCER-tokens, hvor 65% af disse vil være til rådighed under Chancer forsalget, der er planlagt til at starte den 13. juni 2023.

Hvordan fungerer Chancer?

I modsætning til traditionelle bookmakere og andre prædiktive markeder, så tilbyder Chancer brugerne muligheden for at oprette og tilpasse deres egne P2P-betting markeder. Bygget på blockchainen, hvor den nyder godt af den sikkerhed og gennemsigtighed dette medfører, så giver platformen brugerne en chance for at realisere målet ” Dit spil, dine regler, dine odds “.

Chancer fjerner derfor det centraliserede ved at være et “hus”, hvilket betyder, at alle kan tage en forudsigelsesbegivenhed, placere deres odds og derefter gå op imod andre på væddemålet.

Med platformen har brugerne ikke kun mulighed for at vælge en betting-begivenhed og oprette et tilpasset P2P-marked, men også udnytte muligheden for smarte kontrakter for at give venner og andre brugere mulighed for at deltage. De kan også deltage i større økosystemdækkende væddemål.

CHANCER-tokenet går live på Binance Smart Chain (BEP20) blockchainen. Hvis du er interesseret i at finde ud af mere om tokenet, så kan du besøge projektets hjemmeside eller se denne forklarende video. Du kan også gennemgå deres hvidbog.

CHANCER prisprognose

Som nævnt vil Chancer-forsalget sandsynligvis være en fantastisk mulighed for alle, der ønsker at købe tokenet til lavere priser. Ved $0,021 på det sidste forsalgsstadie kunne CHANCER eksplodere, når det går live på en førende DEX og store CEX’er i 3. kvartal 2023.

Ifølge Chancer-teamet inkluderer køreplanen også en BETA-platformlancering i løbet af kvartalet og en mainnet-lancering og yderligere udvikling senere på året eller begyndelsen af 2024. CHANCER-prisen kunne stige i vejret herfra med $0,5 og $1 som vigtige kortsigtede mål.

De, der køber CHANCER nu, kan registrere større papirgevinster i de kommende måneder, og en tyremarkeds stigning kunne skubbe tokenets værdi endnu højere i anden halvdel af 2024.

Hvad er DeelLance?

DeeLance er en decentraliseret ansættelsesplatform, der har til formål at forbinde verdens freelancere med arbejdsgivere fra hele kloden. I modsætning til platforme som Upwork og Freelancer, bruger DeeLance blockchain teknologi for at tilbyde brugerne adgang til større gennemsigtighed, sikkerhed og lave omkostninger for både kunder og talentudbydere.

DLANCE er DeeLance-platformens originale utility token og vil være nøglen til at lette transaktionerne på tværs af projektets NFT-markedsplads og metaverse. Tokenet er i øjeblikket i forsalgsfasen, hvor 30% af det samlede udbud på 1 milliard DLANCE er tilgængeligt for de tidlige investorer.

DeeLance prisprognose

Ligesom Chancer planlægger DeeLance at børsnotere sig på en DEX og de større CEX-platforme, når forsalget slutter. I øjeblikket sælger tokenet til $0,038 efter at være steget 15% fra $0,033 og er sat til at stige til $0,043 ved næste forsalgsstadie.

I betragtning af interessen for Web3 freelancing-platformen og dens originale token, så vil investorerne sandsynligvis se en betydelig værdistigning på deres aktivers værdi, når projektet lanceres i 3. kvartal til en børsnoteringspris på $0,055. Herfra kan de 60% eller mere i gevinst på de nuværende niveauer inkludere et stigning til de meget ønskede priser på over $0,1.

Hvad gør CHANCER til en bedre investering i dag?

DeeLance er en ny blockchain-baseret freelancing-platform, der forsøger at overgå de entraliserede spillere som Upwork og Freelancer. Chancer, på den anden side, tilbyder verdens første peer-to-peer (P2P) markedsplatform indenfor gambling branchen.

Mens begge projekter ser ud til at omdefinere deres respektive sektorer, så længes det sociale forudsigende marked nærmest efter sin første P2P-betting platform. Dette betyder, at Chancer er denne game-changer, og markedsudsigterne for CHANCER tyder på, at de store hvaler ikke vil spilde tiden med at forsøge hurtigt at sluge det udbud, der rammer det sekundære marked.

I betragtning af ovenstående scenarie giver forsalget detailkøberne mulighed for at anskaffe sig CHANCER til hvad der kunne være en stor rabat for de tidlige fugle. Interesseret i Chancer? Læs mere her.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer