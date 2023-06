“Det smelter som is” – Hvorfor fremtiden for Argentina peso (ARS) er livlig

Argentina peso (ARS/USD) er i problemer, og situationen kan blive værre. Da jeg skrev om valutaen i maj, var dollarkursen 230. Nu står den på 243 og sortbørskursen er meget værre. Valutaen handlede til 124 i samme periode sidste år, hvilket signalerede, at valutaen nu er blevet værdiløs.

Ingen nem løsning til at spare ARS

Det ser ud til, at Argentina ikke lærte af Zimbabwe, et land, der trykte en værdiløs billion-dollar seddel. I de sidste par år har landets regering omfavnet kontantudskrivning for at understøtte det gigantiske budgetunderskud.

At trykke penge er den værste politik, et land kan gennemføre, da det fører til høj inflation. I USA spillede det seneste program for kvantitative lempelser (QE) en rolle i at skubbe inflationen til det højeste niveau i fire årtier.

Argentinas centralbank har forsøgt at redde pesoen. I maj hævede centralbanken renten til 97 %, da inflationen steg til et højdepunkt i flere årtier på 100 %. En renteforhøjelse er beregnet til at øge attraktiviteten for en lokal valuta.

Udfordringen for Argentina er, at rentestigningerne kommer på et tidspunkt, hvor tilliden blandt investorer og indbyggere er faldende. Som følge heraf er de fleste mennesker i det råvarerige land flyttet til den amerikanske dollars sikkerhed.

Det er svært at se, hvordan den argentinske peso kommer tilbage til live, da tilliden blandt investorer og lokale er faldet. Derfor tror jeg, at landet nu vil tage den mere risikable vej med at omfavne fremmede valutaer som Kinas renminbi, den amerikanske dollar eller den brasilianske real.

Argentina kunne droppe pesoen

Argentina har allerede aktiveret en betalingsmekanisme med Kina, der gør det muligt at betale sin import i kinesisk valuta. Yderligere har forhandlinger om at skabe en fælles valuta med Brasilien eksisteret i mange år. Jeg tror, at dette kunne være en løsning for nu, da de to lande er naboer. Risikoen er, at at acceptere en sådan ordning vil sænke landets suverænitet i nogen grad, da Argentina vil komme fra et svagt punkt.

Argentina kunne overveje at bytte sin valuta til den amerikanske dollar. Faktisk har den nuværende spidskandidat ved det kommende valg foreslået, at han vil aktivere dollaren og derefter sprænge centralbanken i luften. Han beklagede for nylig, at pesoen smelter som is i Sahara-ørkenen.

Der er betydelige risici ved dette. Den vigtigste er, at landet først skal købe milliarder af dollars, med penge, det ikke har. Vigtigst af alt betyder flytning til USD, at landet bliver nødt til at afstå sin uafhængighed ved at stole på handlinger fra Federal Reserve.

Den nederste linje er, at den argentinske peso dykker, og der er ingen god løsning forude. At flytte til dollaren, som Argentina gjorde i 1991, havde en rodet skilsmisse i 2002, hvilket førte til et dyk på 75 %.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer