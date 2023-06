USD/MXN-prognose: Mexicansk peso skyder på alle cylindre

Den mexicanske peso fortsatte sit ubønhørlige rally i denne uge, da investorer jubler over den mexicanske økonomis præstation. USD/MXN -kursen faldt til et lavpunkt på 17,37, det laveste siden april 2016. Mens de fleste emerging markets-valutaer vælter, er den mexicanske valuta hoppet med 32 % fra sit laveste niveau siden pandemiens lavpunkt.

Mexicos økonomi klarer sig godt

Den mexicanske økonomi klarer sig godt, med inflation og arbejdsløshed faldende. Data offentliggjort torsdag viste, at den overordnede forbrugerinflation i Mexico faldt til -0,22 % i maj efter et fald med -0,02 % i den foregående måned. På årsbasis faldt inflationen fra 6,25 % i april til 5,84 %, det laveste niveau siden august 2021. Inflationen er faldet hver måned efter at have toppet med 8,70 % i 2022.

Det mexicanske arbejdsmarked har holdt sig ganske godt, hjulpet af den stigende nearshoring i landet. Nearshoring er en strategi, hvor virksomheder flytter fra Kina til Mexico, efterhånden som spændingerne med USA stiger. Denne strategi har så skabt en enorm efterspørgsel efter den mexicanske peso, da de fleste af disse firmaer kommer med dollars.]

Flere kendte virksomheder har annonceret planer om at skabe en base i Mexico. For eksempel bygger Tesla en kæmpe fabrik i landet. Andre bilproducenter som GM og Ford udvider også deres fabrikker i Mexico.

Derfor mener analytikere, at Banxico, landets centralbank, ikke vil have behov for at hæve renten i de kommende måneder. I maj besluttede banken at holde renten uændret på 11,25 pct. Embedsmændene fastholdt, at det vil være nødvendigt for at holde renten høj i et stykke tid.

Den største risiko for Mexico er, at den amerikanske økonomi er ved at bremse. Dette er vigtigt, da Mexico tjener de fleste penge på USA.

USD/MXN teknisk analyse

USD/MXN-diagram af TradingView

USD til MXN- kursen har været i en stærk bearish trend efter at have toppet på 25,77 i 2020. I år er parret faldet under det centrale støtteniveau på 19,42, det laveste niveau den 23. maj sidste år. Det er faldet under alle glidende gennemsnit og støtten på 17.42 (laveste juli 2017).

Relative Strength Index (RSI) nærmer sig det oversolgte niveau. Derfor er der en sandsynlighed for, at parret vil fortsætte med at falde i et stykke tid, da sælgere målretter nøglestøtten kl. 16.00. Et træk over modstandspunktet ved 18.0 vil ugyldiggøre den bearish-visning.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer