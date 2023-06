Glencore giver et alternativt bud på Teck Resources’ kulaktiver

Teck Resources Limited (NYSE: TECK) handler lidt ned i dag, efter at Glencore PLC (LON: GLEN) afslørede interesse for at købe sin stålfremstillingskulforretning.

Det lykkedes ikke Glencore at erhverve Teck Resources fuldt ud

Husk, at verdens mest profitable mineselskab allerede har gjort to mislykkede forsøg på fuldt ud at erhverve Teck Resources.

Det nye forslag sigter mod at kombinere dets frakkeaktiver med Tecks og adskille dem som et nyt selskab kaldet CoalCo inden for et år eller to.

Dets oprindelige 23 milliarder dollars fulde overtagelsestilbud i april havde også afsløret planer om en sådan spaltning. Glencore bekræftede også, at dets tidligere tilbud stadig gælder, og at det nye, der er begrænset til Tecks kulforretning, kun præsenteres som et alternativ.

I skrivende stund stiger aktierne i det schweiziske multinationale kun marginalt.

Teck overvejer det nye forslag fra Glencore

Også i mandags bekræftede Teck Resources, at det var i dialog med det London-noterede firma – et forslag fra hvem var et af mange, det har modtaget for sine kulaktiver. Naturressourceselskabet sagde også, at det overvejede alle værdiskabende forslag.

Interessant nok kommer nyheden på et tidspunkt, hvor rivaler i stigende grad forpligter sig til at skille sig af med kul. Glencore har dog til hensigt at afvikle denne forretning og nå netto-nul i 2050. Dets pressemeddelelse lyder:

Glencore er forpligtet til at sikre, at det foreslåede EVR-opkøb vil gavne Canada og til at arbejde sammen med Teck om at identificere forpligtelser til gavn for alle relevante interessenter.

Glencore-aktien er i øjeblikket faldet med omkring 25 % i forhold til dets højeste år til dato.

