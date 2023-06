CHANCER-forsalg gør betting branchen klar til en større revision

Chancer er en ny decentral betting platform, der udnytter blockchain teknologien til at tilbyde en ny model til de brugere, der satser på sportsbegivenheder, og er nu klar til at lancere sit længe ventede forsalg.

Begivenheden giver investorerne mulighed for at komme tidligt ind for at tilføje CHANCER-tokenet til deres investeringsporteføljer. Det giver også projektets team mulighed for at rejse midler til at gennemføre udviklingen af den innovative platform, før den lanceres til offentligheden.

CHANCER, der er betting platformens indbyggede valuta, går live tirsdag den 23. juni 2023.

Hvad er Chancer?

Chancer er et nyt blockchain-baseret betting selskab, der forsøger at drive den næste generation af platforme for spillere over hele kloden. Platformen er bygget på Binance Smart Chain og bruger CHANCER-tokenet til at muliggøre brugernes transaktioner, hvor enhver kan oprette en væddemålsbegivenhed og offentliggøre den til andre.

Mens der er flere blockchain-baserede forudsigelses og betting selskaber, så har Chancers nye P2P-model en fordel, når det kommer til at give selv de mest simple begivenheder mulighed for at blive globale.

Brugerne kan oprette væddemål og odds på hvad som helst og tillade andre at deltage i dem ved at satse via smarte kontrakter.

Venner kan spille på lokale spil eller endda fællesskabsbegivenheder, som ellers ikke er tilgængelige på de traditionelle platforme. Denne mulighed for at skabe et forudsigende marked ud fra en bred vifte af begivenheder – uanset om det drejer sig om sport, valg, lokale og globale prisuddelinger og endda bevægelser på det finansielle marked, hvilket er det, der adskiller Chancer fra de andre blockchain-baserede udbydere.

Hvis en begivenhed har en række udfald, så kan Chancer-brugerne tage odds og få et forudsigeligt marked til at gå live.

CHANCER forsalget – en game-changer for betting og gambling branchen?

Betting og gambling branchen er i hastig udvikling med nye tendenser omkring fremkomsten af esports-væddemål, mobilbrug og blockchain-teknologien. Sidstnævnte, kombineret med en øget anvendelse af kryptovaluta til betalinger, er ved at blive et kæmpe boost for branchen.

CHANCERs forsalg, der går live denne tirsdag den 13. juni 2023, placerer sektoren på nippet til en større innovation. Det bringer ikke kun fordelene ved blockchain-sikkerhed, gennemsigtighed og decentralisering, men vender også den traditionelle model på hovedet. Chancers platform vil ikke være et “hus”, men vil snarere gøre det lettere for brugerne at blive deres egne “huse” og skabe en fuldt decentraliseret betting model.

Udover at CHANCER-tokenet bruges til at placere væddemål, så vil det også give brugerne mulighed for at deltage i netværksvalidering og styringen af Chancer. Indehaverne kan også stake deres CHANCER-tokens for at modtage et udbytte.

Du kan lære mere om Chancer og dens unikke egenskaber fra dens hvidbog og på forsalgssiden.

Hvad er forsalgsprisen på CHANCER?

Det samlede udbud af Chancer vil være 1,5 milliarder CHANCER-tokens, hvoraf 65% af disse er til rådighed under forsalget. Chancer planlægger at rejse $15 millioner fordelt over de 12 faser af forsalget.

I den første fase vil investorerne have en chance for at købe tokenet fra en pulje på 100 millioner CHANCER til en pris af $0,010 pr. token. Værdien vil derefter stige i de efterfølgende faser indtil $0,021 i runde 12.

De investorer, der deltager i forsalget, har en chance for at opsnappe CHANCER-tokens til stærkt nedsatte priser. I mellemtiden kan dette også vise sig at være en god langsigtet investering, da efterspørgslen på den nye P2P-model, der introducerer et revolutionerende system på markedet, stiger.

Hvad skal du ellers vide om CHANCER forud for forsalget

Chancer-køreplanen – som du kan se her – inkluderer forsalgsfasen, der går live i løbet af de næste 24 timer, en Certik-revision og share2earn-konkurrence – alt sammen planlagt til 2. kvartal 2023.

I tredje kvartal vil CHANCER gå live på børserne, herunder børsnoteringer på den førende DEX-platform Uniswap og mindst to CEX-platforme. BETA-lanceringen forventes også at gå live senere i kvartalet. I 4. kvartal 2023 inkluderer Chancers køreplan testnet for market making, virtuelle væddemål og komplette valideringsnoder.

Som fremhævet lover Chancer at revolutionere fritid og underholdningsområderne, hvor betting branchen nu er klar til en ny model, der potentielt kunne lokke endnu flere mennesker til sektoren. Brugen af blockchain-teknologi, kombineret med stigningen i kunstig intelligens, giver platformen den forkant, den skal bruge for at ruske op i rummet.

Dette vil fungere godt for CHANCER-tokenet, hvis værdi kunne stige i takt med, at efterspørgslen stiger midt i andre positive markedskræfter.

Alt i alt er dette et produkt, som folk ønsker at have og bruge, og dette på et marked, der forventes at vokse mange gange, hvilket kunne gøre en investering i CHANCER til en god tilføjelse til enhver portefølje. Se mere om det kommende forsalg på denne side.