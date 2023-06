En anden hval dumper alle PEPE-tokens, hvilket udløser insiderhandelsspekulationer

Cryptocurrency hvaler har i stigende grad dumpet meme-mønten Pepe på det seneste. En anden investor med dårlige lommer har solgt al sin PEPE, hvilket udløser spekulationer om potentiel insiderhandel. Pungen solgte 972.84B tokens for 514 Ether ($848K). Desuden oplevede altcoinen et betydeligt prisfald i løbet af de sidste syv dage.

Address 0x1497 sold all 972.84B $PEPE for 514 $ETH ($848K) ~2 hrs ago, the selling price was $0.0000008718.



This guy might be an inside trader.



He received 0.58 $ETH from #FixedFloat and spent 0.027 $ETH ($58) to buy 2.27T $PEPE within 10 minutes of $PEPE starting trading. pic.twitter.com/QflquoJu0l — Lookonchain (@lookonchain) June 15, 2023

Hvaler dumper PEPE

Lookonchain tweetede, at adressen ox1497 solgte alle sine beholdninger torsdag. Pungen dumpede 972.84B PEPE-mønter for 514 Ether (omkring $484K). Altcoinen skiftede hænder til $0,0000008718 under salget. I mellemtiden spekulerede kryptosamfundet om mulig insiderhandel.

Lookonchain oplyste, at forhandleren modtog 0,58 Ethereum fra FixedFloat. Han brugte 0,027 Ether, cirka 58 USD, for at købe 2,27 billioner PEPE-mønter. Desuden skete henrettelsen inden for 10 minutter efter, at alt begyndte at handle.

Velhavende Pepecoin-investorer har trimmet deres beholdning på det seneste. Som nævnt her solgte en anden hval 468,5 milliarder PEPE-mønter med et tab på 52 % den 10. juni. Investoren dumpede sine tokens for 109 Ether, omkring $190K) og 273,5K USDT.

PEPE prisudsigter

Priserne på kryptovaluta har været bearish i løbet af det sidste døgn. Den digitale token-industri kastede over 40 milliarder dollars efter den seneste Fed-beslutning om at holde renten uændret. De fleste aktiver har mistet deres afgørende værdiområder efter markante prisfald.

PEPE har udvist bearishness i løbet af de sidste syv dage og har mistet 17,07% af sin værdi. Desuden tabte meme-mønten mere end 7% i løbet af de sidste 24 timer, og skiftede hænder til $0,000000866462.

PEPE registrerede imponerende prishandlinger i april og scorede noteringer på forskellige handelsplatforme. Men meme-mønten så ud til at have mistet sin dille på det seneste. Det massive salg fra hvaler har forstærket det bearish momentum for PEPE. I betragtning af de nuværende brede markedsudsigter vil tokenet sandsynligvis fortsætte sin downside i den kommende session.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer