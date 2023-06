Investorer strømmer til Chancer forsalg, da 22% af fase 1 melder udsolgt på en dag

Med store planer om at bruge blockchain-teknologien til at revolutionere den online betting branche, så lancerede Chancer, der er en banebrydende ny Web3 online betting platform, officielt sit kryptovaluta forsalg med det formål at rejse $15 millioner. Forsalget ser ud til at blive hurtigt udsolgt, hvor fase 1 allerede er 22% udsolgt knap en dag efter, at forsalget gik live.

Chancer er verdens første decentraliserede app til forudsigelige markeder, der udvikles af medstifterne Adam og Paul Kelbie, og tiltrækker sig lige nu en masse opmærksomhed fra deltagerne i betting branchen for sit decentraliserings fremstød. Chancers team mener, at blockchain-teknologien vil revolutionere gambling ved at fjerne den “husfordel”, der er til stede på de fleste online betting-sider.

Chancer vs. de andre betting platforme

I stedet for at bruge en bookmaker, så vil Chancer give spillerne muligheden for at oprette deres egne væddemål, odds og regler for at konkurrere mod hinanden.

Chancer positionerer sig som en peer-to-peer (P2P) væddemåls facilitator snarere end en bookmaker ved at give brugerne mulighed for at placere væddemål. Væddemålene kan være beskedne, afslappede væddemål mellem venner eller kæmpe, globale væddemål på sportsbegivenheder som Super Bowl eller Champions League-finalen. Spillere vil således nyde en helt ny, varieret og spændende væddemålsoplevelse som et resultat deraf, fri for opfattelsen af, at gambling udelukkende er til fordel for bookmakerne.

Brugere vil foretage deres indsatser eller acceptere dem, der allerede er lavet af andre brugere ved hjælp af det originale CHANCER-token. I betragtning af at gambling markedet var $63 milliarder værd i 2022, så har Chancer en god mulighed for at vinde markedsandele og give spillere en sjov ny måde at satse socialt på.

Chancer satser på det uendelige antal nye væddemålsmuligheder, som brugerne kan drage fordel af.

Chancer vil bruge den Google-drevne WebRTC til at åbne for livestreaming til sit fællesskab, hvilket gør det muligt for brugerne at placere væddemål, mens de samtidigt ser med. I mellemtiden garanterer uvildige markedsmoderatorer, at alle online væddemål og resultater er nøjagtige og retfærdige for alle deltagere.

CHANCER tokenets anvendelser

Under en 12-trins forsalgsbegivenhed vil CHANCER-tokenet blive gjort tilgængeligt til brug på Binance Smart Chain (BSC) blockchainen.

Efter en fase 1 lancering ved $0,01 vil prisen stige gennem de efterfølgende faser og til sidst nå $0,021, hvilket repræsenterer en planlagt gevinst på 110%. Interesserede deltagere bør holde på Binance Coin (BNB) og BUSD, så de kan købe CHANCER-tokenet under forsalget.

Efter forsalget vil CHANCER blive gjort tilgængelig på de åbne markeder, herunder de decentraliserede børser og centraliserede børser.

Betting platformen vil også tilskynde til platformbrug ved at tilbyde CHANCER-tokens i bytte for blot at bruge platformen. For dem, der ofte placerer væddemål online, deltager i markedet og fungerer som nodevalidatorer, så vil token staking og reducerede gebyrer blive implementeret sammen med et Share2Earn-program. Dette ser ud til at være en af de vigtigste drivkræfter bag CHANCER tokenets prisvækst.

Investorerne har allerede erkendt CHANCERs potentiale og giver støtte til platformen, fordi de mener, at den har potentialet til at give dem et betydeligt afkast. Enhver, der ønsker at investere i en ny kryptovaluta med fremragende nytteværdi kunne således overveje at gøre CHANCER til deres næste køb, fordi dette er en banebrydende platform på et kryptomarked, som i øjeblikket er mættet i andre sektorer.