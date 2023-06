Binance Flexible Loan fjerner PEPE fra lånbare aktiver

Verdens førende børs Binance har bekræftet planer om at afnotere PEPE på sit Flexible Loan-netværk inden den 21. juni 2023. Brugere vil ikke længere få adgang til meme-mønten, når de låner lån på handelsplatformen.

#Binance Flexible Loan has delisted PEPE as a borrowable asset.https://t.co/dHwFs7ilbp — Binance (@binance) June 16, 2023

Det kommer, da Binance fremviser bestræbelser på at tilbyde sine kunder pålidelige og højkvalitets kryptovalutaer. PEPEs seneste prishandlinger ser ud til at diskvalificere tematokenet fra denne liste – derfor aflisten.

Binance Loan afnoterer PEPE

Binances officielle erklæring bekræftede afnoteringen af det lånbare aktiv PEPE på Flexible Loan-webstedet den 21. juni 2023 omkring kl. 08:00 UTC. Det betyder, at markedsaktører ikke længere vil låne Pepecoin via denne tjeneste fra næste uge.

Børsen råder investorer til at tilbagebetale udestående lån inden 21. juni for at undgå mulige likvidationer. Brugere skal også passe på et potentielt likvidationsgebyr på 2 %.

Binance Loan giver i øjeblikket brugere mulighed for at tilbagebetale med den token, de har lånt. I den sammenhæng bør investorer have tilstrækkelige PEPE-saldi til at tilbagebetale lånene inden deadline.

PEPE prisudsigter

Kryptovalutapriser har afbildet volatilitet på det seneste. I mellemtiden har PEPE mistet dampen, der så det tiltrække sig opmærksomhed i slutningen af april. Meme-mønten fortsætter med at miste sine fans midt i dens dystre prishandlinger. For eksempel udløste en hval insiderhandelsspekulationer efter at have dumpet alle sine PEPE-beholdninger, ifølge invezz.com news.

Nogle dyppede handlende har endda solgt deres aktiver med massive tab. Selvom brede markedssignaler spiller en rolle, har dumping fra hvaler tilføjet et bearish pres på PEPEs pris. Mønten har vist bemærkelsesværdige op- og nedture på det seneste, hvor bjørne har domineret.

Altcoinen er faldet med mere end 15% inden for de sidste syv dage. Mens PEPE viser svaghed i 1-times tidsrammen, registrerede det en imponerende stigning på 10 % i løbet af de sidste 24 timer.

Ikke desto mindre virker PEPEs kommende vej tåget, og tab af investortillid kan fortsætte med at skade meme-møntens prishandlinger.