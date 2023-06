Ripple (XRP) blomstrer, da Binance-SEC-aftalen tilbyder vital støtte

Ripple (XRP) blomstrede i weekenden midt i øget optimisme i kryptovalutasamfundet. I mellemtiden afkølede den seneste Binance-SEC-aftale noget den regulatoriske varme i branchen. Børsen opnåede en afgørende sejr, efter at retten afviste SEC’s forslag om at indgive et tilhold og indefryse Binance amerikanske aktiver.

Som invezz.com -nyheder angiver, blev Securities and Exchange Commission og Binance enige om at tillade børsen at fortsætte sine aktiviteter i USA (på betingelser). Ikke desto mindre var det en væsentlig opdatering for fællesskabet for digitale aktiver.

Med kryptoentusiaster, der henvendte sig til regulatoren som en fælles fjende, betød en sejr for Binance meget for Ripple-indehaverne. Optimismen så pengeoverførslen skyhøje i løbet af det seneste døgn. De igangværende debatter om en kommende SEC vs. Ripple-kendelse forstærkede XRP’s momentum. Desuden tror entusiaster, at altcoinen vil eksplodere efter en sejr.

#Binance .US emerges victorious against the SEC, ensuring the continuity of its US operations. That win sent a wave of anticipation among $XRP holders, crypto fund manager Thomas Kralow set an incredibly bullish target of $30 for XRP if #Ripple comes out on top.



— 山丨ㄥㄥ Trader_Kamikaze 🇧🇷 🤘 (@trader_kamikaze) June 18, 2023

XRP-prisen blinker bullishness, da Ripple vs. SEC-dommen nærmer sig

Ripple-prisen har registreret imponerende prishandlinger siden fredag. XRP-indehavere viste øget optimisme, da aktivets retssag med de amerikanske værdipapirtilsynsmyndigheder nærmede sig en længe ventet konklusion.

Kryptofællesskabet har diskuteret sagens tidslinje siden Hinman-dokumenternes udgivelse den 13. juni. Mens mange har ringet til SEC for deres forsinkelsestaktik, fik Binances meddelelse XRP-indehavere til at overveje en forestående afslutning på deres uendelige juridiske kamp.

Kryptoverdenen forventer, at Ripple besejrer SEC, hvilket vil betyde en massiv sejr for hele industrien. Desuden vil en sådan sejr få XRP til at stige i vejret til historiske højder. I den sammenhæng mener analytikere, at den juridiske kamp slutter 1. juli.

The US Federal Reserve had already announced that the FedNow Service will begin operations in July 2023. Interestingly, among the banks that have been onboarded for the July 1 launch are three Ripple partnered banks: Finastra, Volante Technologies and ACI Worldwide. #xrp — Krazy_Art (@jawarajiv) June 18, 2023

Fed afslørede planer om at introducere FedNow-tjenesten i juli 2021. Overraskende nok kom den med banker relateret til Ripple til lanceringen den 1. juli. Markedsdeltagere stoler på, at SEC-Ripple-konklusionen bør komme før FedNow for at overholde kryptoreglerne.