USD/CNH-analyse: Goldman Sachs skærer ned på Kinas BNP-estimat

Renminbien trak sig kraftigt tilbage mandag morgen, efter at Goldman Sachs atter nedjusterede Kinas økonomiske vækst. USD/CNH -kursen sprang til 7,15, det højeste punkt siden onsdag. Det sprang fra sidste uges laveste på 7,1072.

Goldman Sachs nedgraderer Kina

Det kinesiske økonomiske opsving er blevet til et fatamorgana, som vi skrev her . I et notat advarede analytikere hos Goldman Sachs om, at væksten i år vil være meget lavere end forventningerne. De ser økonomien vokse med 5,4 % i 2023, et fald fra de tidligere 6 %.

Goldman Sachs sagde, at det stærke opsving i første kvartal var udløbet i 2. kvartal, og der er sandsynlighed for, at situationen vil forværres.

Data offentliggjort i sidste uge viste, at landets ungdomsarbejdsløshed steg til rekordhøje i maj. Samtidig voksede detailsalg, industriel vækst og investeringer i anlægsaktiver i et langsommere tempo, end analytikerne havde forventet.

Som et resultat besluttede People’s Bank of China (PBoC) at sænke en nøglerente i et forsøg på at anspore væksten i landet. Analytikere forventer, at myndighederne vil levere mere stimulans i de kommende måneder.

Den største udfordring for den kinesiske økonomi er, at ejendomssektoren, der tegner sig for en tredjedel af BNP, er længere om at komme sig. Aktier i nøgleselskaber som Evergrande og China Resources Land er stadig under pres. Huspriserne har bevæget sig sidelæns i de seneste måneder.

Som et andet tegn på den økonomiske afmatning undlod kinesiske e-handelsvirksomheder som JD.com og Alibaba at offentliggøre salgsdata for deres årlige salgsblitz. Analytikere mener, at ansøgningen om at offentliggøre disse tal betød, at salget ikke var godt.

USD/CNH diagramanalyse

USD/CNH-diagram af TradingView

USD/CNH-kursen har været i en bullish trend i de seneste par uger, efter at den faldt til et lavpunkt på 6,7015 den 13. januar. Denne opsving har set det vende det vigtige modstandspunkt på 6.9988 til en støtte. Parret har bevæget sig over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit. Den er også sprunget over Fibonacci Retracement-niveauet på 23,6 %.

Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere målretter det næste vigtige modstandspunkt på 7.300. Et træk under støtten kl. 7.00 vil ugyldiggøre den bullish-visning.