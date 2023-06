Krypto bjørnemarked? Det er ligegyldigt, da CHANCER tiltrækker kæmpe investor opmærksomhed

Chancer forsalget er live og har på få dage vist, at interessen for tokenet er kæmpestort. Selvom Bitcoin og de andre kryptovalutaer kæmper lige nu, så har det originale CHANCER-token, som vil blive solgt i 12 forsalgsfaser, tiltrukket sig næsten $260.000 indenfor få dage. Den enorme tilgang til projektet er et tegn på, hvad investorerne mener om Chancers potentiale indenfor gambling og de prædiktive markeder.

For de investorer, der er positive i forbindelse med udsigterne for betting markedet, så ser det ud til, at det at hjælpe Chancer med at rejse $15 millioner, selvom bjørnemarkedet trækker ud, er en mulighed, som mange måske ikke vil springe over.

Derfor er Chancer så attraktiv for investorerne på dette bjørnemarked

For at gøre en lang historie kort, så forsøger Chancer at revolutionere betting via blockchain-teknologien.

Online betting branchen, der omfatter sportsbetting, online kasinoer, blandt andre undersektorer, anslås at vokse med 12% CAGR mellem 2023 og 2030 – fra omkring $75 milliarder til $205 milliarder.

Blandt de vigtigste drivkræfter bag denne vækst er reguleringsstøtten og indførelsen på tværs af forskellige onlineplatforme midt i den stigende digitalisering over hele kloden. Men mens det globale online gambling marked ser attraktivt ud med disse prognoser, så er ét aspekt, der forventes fuldstændig at revolutionere rummet, brugen af blockchain-teknologi.

Med kryptoaktiverede platforme, der tilbyder forudsigelsesmarkeder, der har ændret spillet via virtuelle væddemål, så er Chancer klar til at revolutionere dette yderligere med sine socialt drevne og demokratiserede forudsigende markeder, som vil blive drevet af CHANCER-tokenet.

En investering i Chancer’s forsalg vil sandsynligvis give langsigtede investorer mulighed for at erhverve sig tokens til væsentligt lavere priser. I mellemtiden, efterhånden som forsalget slutter, og projektet går live, så vil efterspørgslen skubbe investeringernes værdi opad, sammen med andre passive indtjeningsmuligheder, der er tilgængelige som en del af den bredere nytte af det originale token.

Hvad er Chancer?

Chancer er en socialt drevet forudsigende markedsplatform, hvor token-indehaverne har kontrollen. Enhver på platformen kan skabe et forudsigelsesmarked fra enhver begivenhed med et defineret resultat, hvad enten det er sport, krypto spil, valg eller hvilket som helst fællesskabsengagement eller begivenhed.

Som nævnt ovenfor er Chancer drevet af CHANCER, der er et utility token, der giver indehaverne adgang til økosystemet, samt andre fordele såsom DAO-styring. CHANCER-indehaverne kan også blive netværksvalidatorer og tjene på tokens. Når token-indehaverne staker CHANCER for udbytte, så hjælper de også med at sikre netværkssikkerheden.

Hvordan fungerer Chancer, og hvad gør det unikt?

I stedet for de centraliserede “hus”-modeller, der er tilgængelige på de traditionelle betting platforme, så tilbyder Chancer nøglen til at skabe forudsigelsesmarkeder og håndtere udbetalinger til sit fællesskab af brugere. Platformen giver også økosystemdeltagerne en mulighed for at livestreame deres markeder for andre, som så kan se og placere væddemål på disse.

Dette aspekt af platformen, hvor folk kan deltage i markeder skabt af brugere fra hele det globale samfund, er det, der gør Chancer unik.

Peer-to-peer (P2P)-modellen, der ikke er tilgængelig hos de traditionelle bettingfirmaer, har potentialet til at bringe millioner af spillere online. Hvorfor? Fordi der er ingen grænser for, hvilke markeder eller begivenheder der kan placeres på blockchainen, der tæller fordele såsom gennemsigtighed og manipulationssikre resultater forbedret via smarte kontrakter.

De CHANCER-investorer, der køber ind i projektet, investerer således i en virksomhed, der definerer fremtiden indenfor betting.

Derfor burde du måske investere i CHANCER under forsalget?

Chancer vil have en samlet forsyning på 1,5 milliarder tokens, hvoraf 65% af disse er blevet stillet til rådighed for de tidlige investorer, da platformen forsøger at rejse $15 millioner. Token-salget, som alle kan deltage i via den officielle forsalgsside, forventes at være udsolgt inden dets lancering på Uniswap og de andre børser i det kommende kvartal.

Med hensyn til token prisen, så vil CHANCER sælges til $0,01 i den første fase af forsalget. Tokenets pris vil derefter stige i hvert efterfølgende trin, indtil det rammer $0,021 i den sidste fase af token forsalget. Dette betyder, at hvis en investor køber CHANCER i den nuværende fase, så vil værdien af deres investering være steget med 110%.

Disse udsigter og det faktum, at Chancers revolutionære økosystem vil ændre online-betting via blockchain teknologien midt i en bredere branchevækst, tyder på, at en investering lige nu kunne være en værdifuld satsning på lang sigt.

Dette gælder også for krypto branchen, der fortsætter med at kæmpe mod bjørneforholdene, forventes at opleve en ny tyrecyklus, med en forventet markedsmedvind, der vil skubbe de forskellige tokens til nye højder. CHANCER til de nuværende forsalgspriser ser derfor ud som en god handel. De investorer, der er interesserede i at opsnappe CHANCER lige nu, kan lære mere om projektet fra dets hvidbog.