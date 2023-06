NZD/USD prognose, da New Zealand eksporterer, import stiger

NZD/USD -parret drev opad efter de relativt stærke New Zealand-handelstal. Den steg til et højdepunkt på 0,6218, et par point over denne uges lavpunkt på 0,6135. I alt er kiwi steget med mere end 3,67 % fra det laveste niveau i juni.

New Zealands handel vender tilbage

New Zealands økonomi klarer sig ikke godt. Data offentliggjort i sidste uge viste, at landet sank ind i en recession i første kvartal, efter at RBNZ skubbede renten til en 14-årig høj. Økonomien faldt med 0,1 % i 1. kvartal efter et fald på 0,7 % i det foregående kvartal.

De økonomiske tal, der blev offentliggjort torsdag, viste, at landets handel blev forbedret i maj. Eksporten steg fra $6,61 milliarder i april til $6,99 milliarder i maj. Tilsvarende steg importen fra 6,37 milliarder dollars til 6,99 milliarder dollars. Det betyder, at landets handelsoverskud er indsnævret fra $236 millioner til $4 millioner.

Reserve Bank of New Zealand har været en af de mest høgagtige centralbanker i verden. Det har hævet renten fra 0 % under pandemien til omkring 5,50 % i et forsøg på at bekæmpe inflationen. De seneste data viste, at New Zealands inflation steg med 6,7 % i 1. kvartal efter at være steget med 7,2 % i det foregående kvartal.

Den næste vigtige forex nyheder at se vil være en erklæring fra Jerome Powell, formanden for Federal Reserve, som vil vidne i kongressen. I sin første dag af vidnesbyrd gentog Powell, at kampen mod inflation endnu ikke var vundet. Han forventer, at banken sandsynligvis vil levere mindst to yderligere renteforhøjelser.

NZD/USD-parret vil også reagere på de kommende amerikanske eksisterende boligsalgstal. Økonomer forventer, at salget faldt en smule i maj.

NZD/USD teknisk analyse

NZD/USD-diagram af TradingView

4H-diagrammet viser, at NZD til USD-parret sprang New Zealands handelstal. Det forbliver lidt over de glidende gennemsnit for 25-perioder og 50-perioder. Parret er også hoppet over 50% Fibonacci Retracement niveauet. Det er også lidt over Ichimoku-skyindikatoren.

Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere målretter det næste centrale modstandspunkt på 0,6247, det højeste punkt i denne måned. Hvis dette sker, bliver tyre nødt til at tvinge det over dette niveau for at undgå en dobbelttopformation. En dobbelttop er normalt et bearish signal.