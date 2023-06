PEPE og KEKE kæmpede livligt for at genvinde fortidens herlighed

Der har været en drastisk vending på kryptomarkedet, der har set Bitcoin (BTC) bryde forbi $30K for første gang i måneder. De fleste kryptovalutaer inklusive meme-tokens som PEPE og KEKE oplever tocifrede gevinster efter det seneste prisfald.

Mens nogle, især dem, der havde store korte positioner, giver grådighed skylden for den pludselige stigning i priserne på et flertal af kryptovalutaer, er et flertal af investorer, især dem, der havde investeret i nye meme-tokens, lettet.

Prisstigning på meme-tokens april og maj

Copy link to section

I månederne april og maj steg mange nye meme-tokens til deres rekordhøje niveauer. PEPE, som fangede de fleste kryptohandlere og investorer, iscenesatte et glimrende tyreløb, efter at det blev noteret på populære kryptovalutabørser inklusive OKX. PEPE steg til et rekordhøjt niveau på $0,000004354, før det tabte dampen, efter at hvalerne begyndte at losse.

Selvom PEPEs berømmelse var kortvarig, udfordrede meme-tokenets pludselige fremstød i rampelyset ældre mememønter som Shiba Inu (SHIB) og Dogecoin (DOGE).

Hvorfor stiger PEPE og KEKE i øjeblikket?

Copy link to section

Der er ingen specifik grund til, hvorfor PEPE og KEKE kryptovalutaer i øjeblikket stiger. PEPE er nutidens næstmest trendy kryptovaluta, mens KEKE er den tredje ifølge Coinmarketcap.

Tokens reagerer højst sandsynligt på den generelle positive stemning på kryptomarkedet, som ser ud til at trodse det pres, som US SEC har lagt på markedet. Den generelle markedsværdi for kryptovaluta er steget med 3,71% inden for de sidste 24 timer.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer