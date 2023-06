Chancer forsalg hurtigt udsolgt: investorer konkurrerer om en andel i den nye betting platform

Siden Chancer lancerede sit token-forsalg, så har investorerne strømmet ind for at få en andel i den nye decentraliserede betting platform. Chancer er stolt af at være den første decentraliserede forudsigende markedsskabende platform i verden.

Den nye betting platform søger at placere væddemålsmarkederne i hænderne på spillerne. Det har revolutioneret betting branchen ved at give brugerne mulighed for at skabe deres egne væddemålsmarkeder, placere deres egne odds og etablere deres egne regler.

CHANCER tokenets forsalgspris

Udover at have tillid til, at betting platformen er klat til kronede dage i forbindelse med sin nye tilgang til væddemål ved at bruge blockchain til at demokratisere den måde, som markederne er opstillet og forvaltet på, så er investorer også optimistiske med hensyn til værdien af CHANCER kryptovalutaen.

I den nuværende forsalgsfase, som er den første fase, så sælges CHANCER til $0,01. Interesserede parter kan dog kun bruge BNB- eller BUSD-tokens til at købe deres CHANCER-tokens.

Ifølge Chancers forsalgets tidslinjer er prisen på CHANCER planlagt til at blive ved med at stige under hver forsalgsfase op til $0,021 i sidste fase, fase 12.

Prisen på tokenet efter forsalget forventes yderligere at opleve nogle betydelige bevægelser, når det børsnoteres på Uniswap, Coingecko, Coinmarketcap og flere centraliserede kryptobørser.

Decentraliseret spiloplevelse

Chancer-skaberne, Adam og Paul Kelbie, mener, at betting platformen fundamentalt vil ændre den måde, som folk satser på, og med garanti genetablere det sjove ved gambling.

Platformen sigter mod at udnytte det enorme online-væddemål og gambling-marked, som var $64 milliarder værd i 2022.

Chancer giver spillerne mulighed for at skabe peer-to-peer (P2P) væddemål, hvilket placerer platformen som en betting facilitator i stedet for et betting hus. Spillerne kan placere væddemål lige fra mindre, afslappede væddemål blandt nære venner til enorme, virale væddemål, der involverer tusindvis af spillere, såsom at bestemme vinderen af Oscars ceremonien for bedste instruktør eller forudsige Champions League-slutresultatet.

Derudover tillader Chancer, i modsætning til de fleste andre bookmakere, væddemål på enhver forudsigelse eller begivenhed, ikke kun sport. Da platformen er decentraliseret, så har Chancer-brugerne fuldstændig kontrol over deres indsatser.

Alle væddemålsudbetalinger foretages i Chancers originale token, “CHANCER”, som er en Binance Smart Chain (BSC0-token, der i øjeblikket er i forsalgs stadiet.

Chancers køreplan for at blive en førende betting platform

Chancers veltilrettelagte køreplan som angivet i hvidbogen skitserer en række forskellige produktanvendelsessager, et godt forslag til typer af investorer. Kernen i Chancer søger at opnå og opretholde ægte decentralisering.

Ægte decentralisering sikrer, at ingen part kan tage kontrol over netværket. Platformen vil have en proof of stake-konsensusmekanisme, der vil gøre det muligt for brugerne at tage kontrol over beslutningstagningen i udviklingen og driften af platformen under kvadratisk styring.

Derudover er Chancers kildekode open source, og den vil altid være tilgængelig for inspektion. Dette betyder, at alle kan undersøge, bidrage og foreslå ændringer til platformens drift med tillid til, at deres ideer vil blive taget i betragtning.

I det, der er den første blandt betting platforme, så planlægger Chancer også at bruge Googles WebRTCs realtids kommunikationsfunktioner til at udsende begivenheder live til fællesskabet.

Betting platformen vil også tilbyde et Share2Earn-program, nedsatte gebyrer og staking muligheder for dem, der skaber spilmarkeder, og dem, der deltager på markederne. Dette giver brugerne mulighed for at generere passiv indkomst. Brugerne kan også blive nodevalidatorer.