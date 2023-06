Chancer-token salget stiger i takt med sportsbetting aktier

Chancer, en helt ny blockchain-platform, klarer sig ekstremt godt, da dens token rejste over $328k på mindre end to uger. Det er blevet et af de hurtigst sælgende token forsalg i de seneste måneder, da investorer fortsat er optimistiske med hensyn til betting branchen.

Sportsbetting aktierne klarer sig godt

En måde at forudsige en sektors vækst på er at se på deres aktiers præstationer. Et nærmere kig viser, at mange betting aktier har klaret sig godt i de seneste måneder. Flutter Entertainment, moderselskabet for Fanduel, PokeStars, Sportsbet og Sisal, har oplevet en rekordhøj aktiestigning til det højeste niveau siden september 2021. Den er steget med mere end 113% fra det laveste niveau i 2022.

Tilsvarende i Storbritannien har aktierne i DraftKings klaret sig godt, da de mere end fordobledes fra deres laveste niveau i 2022. Den er steget med mere end 141% og svæver nu på dens højeste niveau siden januar 2022.

Den samme situation sker for andre brands. Aktier i virksomheder som MGM Resorts og Penn National er alle vendt tilbage i de sidste par måneder. Kun Entain-aktien har haltet efter markedet i år, da aktien er faldet med mere end 21% fra dens højeste niveau i år. Entain er moderselskab for virksomheder som Ladbrokes, Coral og Sportingbet blandt andre.

Investorerne er optimistiske med hensyn til betting branchen på grund af det store marked og dets betydelige vækst. For eksempel forventes sportsbetting markedet, som blev vurderet til over $83,65 milliarder i 2022, at ramme $91,43 milliarder i 2023 og $182 i 2030. Dette betyder, at branchen vil have en CAGR på omkring 10%.

Chancer forsalgets token salg

Dette forklarer også, hvorfor efterspørgslen på $CHANCER tokenet er stigende. Token forsalget har formået at rejse over $328k siden mandag i sidste uge. Dette betyder, at der er blevet rejst over en tredjedel af målet på $1 million. Udviklerne har solgt over 32,8 millioner tokens.

For det første – ifølge platformens hvidbog – bygger Chancer en platform for både sports og sociale væddemål. Folk vil være i stand til at få adgang til sportsmarkeder på deres platforme og satse på dem. Samtidig vil det introducere konceptet social betting, hvor enhver $CHANCER token-indehaver vil kunne oprette markeder. De kan for eksempel skabe et marked for selv et kommunalt valg.

Decentralisering af betting markedet

Den vigtigste del for Chancers platform er, at den vil udvikle sig til at blive et fuldt decentraliseret blockchain-projekt. I modsætning til de ovennævnte virksomheder vil Chancer være decentraliseret, hvilket betyder, at fællesskabet vil træffe beslutningerne. Token-indehaverne vil også deltage i delingen af overskuddet, der genereres i branchen.

Decentralisering er blevet brugt godt i brancher som finans og NFT’er. Nogle af de vigtigste platforme, der bruger decentraliserede autonome organisationer (DAO), er Uniswap og PancakeSwap. Decentralisering vil gøre det muligt for token-indehaverne at stemme på nøglebegivenheder og opgraderinger i økosystemet.

Som jeg har skrevet før, så bør du altid lave din research, før du investerer i et token-salg for derved at undgå de største faldgrupper. Samtidig bør du kun investere en lille del af dine midler i disse token-forsalg.