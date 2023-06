Krypto-AI fremtid, idet EU’s forbrugerbeskyttelsesgrupper beder om AI undersøgelse

Forbrugerbeskyttelsesgrupper i Den Europæiske Union opfordrede denne tirsdag tilsynsmyndighederne til at undersøge den slags kunstig intelligens, der driver programmer som ChatGPT, med henvisning til de potentielle farer, der sætter folk i fare, og tidsforsinkelsen, før blokkens banebrydende AI-regler træder i kraft.

Selvom trækket sandsynligvis kan forårsage panik blandt AI-investorerne, så falder størstedelen af AI-baserede krypto projekter, herunder nye projekter som det nye AltSignals AI økosystem (ActualizeAI), ikke ind under den generative AI-kategori.

Globalt pres for at regulere kunstig intelligens

Copy link to section

13 vagthundeorganisationer fra Europa samarbejdede om at sende breve til deres nationale forbruger-, databeskyttelses-, konkurrence- og produktsikkerhedsmyndigheder, hvori de advarede dem om en række problemer med generativ AI.

En alliance af forbrugergrupper fra det transatlantiske område skrev også til den amerikanske præsident Joe Biden og bad ham om at tage skridt for at beskytte forbrugerne mod sandsynlige dårligdomme forårsaget af generativ AI.

Fremstødet fra forbrugergrupperne kommer lige i hælene på den nyligt vedtagne EU-lov om kunstig intelligens (AI), og EU-rådet godkendte også for nylig Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA). Forskere fra Stanford University har dog for nylig fastslået, at de store sprogmodeller (LLM’er), der bruges i AI-værktøjer som OpenAI’s GPT-4 og Google’s Bard, ikke er i overensstemmelse med EU’s lov om kunstig intelligens (AI).

Mens EU AI Act, den første af sin slags på regionalt og nationalt plan, regulerer AI i EU og også fungerer som et banebrydende plan for verdensomspændende AI-regler, viste den seneste Stanford-undersøgelse, at AI-virksomheder har meget at gøre, hvis de har til hensigt at blive kompatibel.

Vejen videre for AI-regulering

Copy link to section

For nylig har OpenAI lobbyet for at ændre, hvordan de forskellige nationer ser på AI. Teknikgiganten truede endda med at forlade Europa, hvis reglerne var for strenge – en trussel, som den senere trak sig tilbage. Sådanne handlinger fremhæver det indviklede og ofte spændte forhold mellem de regulatoriske agenturer og virksomheder, der tilbyder AI-teknologi.

Forskere ved Stanford University fremsatte en række forslag til forbedring af AI-reguleringen. Disse omfatter at få AI-loven til at holde de større udbydere af fundamentmodel ansvarlige for gennemsigtighed og ansvarlighed, ifølge EU’s politiske beslutningstagere.

Hovedproblemet er ifølge forskerne, hvor hurtigt modeludbydere kan ændre og fremme deres virksomhedsstrategier for at opfylde lovkrav. De fandt ud af, at mange udbydere kunne foretage væsentlige, men logiske ændringer og opnå totalscore i de høje 30’ere eller 40’ere (ud af mulige 48 point) uden meget regulatorisk pres.

AI-reguleringen påvirker krypto projekter som AltSignals

Copy link to section

Selvom AI-baserede kryptoprojekter falder ind under kategorien kunstig intelligens, så falder et flertal af disse, inklusive ActualizeAI-projektet af AltSignals, ikke ind under den generative AI-kategori. Dette betyder derfor, at krypto projekterne ikke vil blive alvorligt påvirket af det nuværende AI-reguleringsfremstød.

ActualizeAI vil give AltSignals et forspring i at levere AI-drevne handelsløsninger, der udnytter avanceret teknologi til at styrke handlende og investorer. Investorer har også mulighed for at investere i den nye ASI kryptovaluta, der giver indehavere adgang til det nye AltSignals’ AI-økosystem blandt andre fordele, der er fastsat på AltSignals’ officielle hjemmeside.

AltSignals gennemfører i øjeblikket et forsalg for den nye ASI kryptovaluta og interesserede investorer kan deltage her.