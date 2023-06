USA’s højesteret afgør til fordel for Coinbase

I en partisk kendelse den 23. juni afgjorde den amerikanske højesteret til fordel for kryptovalutabørsen Coinbase, hvilket satte en stopper for retssager, der blev anlagt mod den i to Californiske sager.

I gruppesøgsmålene hævdede sagsøgerne, at Coinbase undlod at tilbyde tilstrækkelig nødhjælp, efter at brugere mistede penge, og at virksomheden havde engageret sig i vildledende reklame.

Coinbase push for voldgift

Coinbase bad de distriktsretter, der var ansvarlige for sagerne, om at afvise dem med den begrundelse, at brugerne ifølge virksomheden indvilligede i at afgøre tvister i stedet for at indgive retssager, når de oprettede deres konti.

Den amerikanske højesterets dom markerer første gang, at domstolene i landet har dømt til fordel for kryptovalutaer. Kendelsen blev skrevet af dommer Brett Kavanaugh og blev bakket op af fire af domstolens fem andre konservative dommere i en 5-4 afgørelse.

I sin udtalelse skrev retten:

“Når du opretter en Coinbase-konto, accepterer enkeltpersoner vilkårene i Coinbase’s brugeraftale. Som relevant her indeholder Brugeraftalen en voldgiftsbestemmelse, som bestemmer, at tvister, der opstår i henhold til aftalen, skal løses ved bindende voldgift.”

De to sager mod Coinbase vil nu blive henvist til voldgift af Californiens distriktsdomstole, hvilket normalt er billigere for virksomheder end at føre retssager eller løse tvister i retten. Oprindeligt havde Californiens distriktsdomstole afvist Coinbases anmodning om voldgift i de ovennævnte sager, hvilket tvang Coinbase til at indgive appeller med anmodning om ophold, og mens appellerne blev behandlet, var domstolene tilbøjelige til at fortsætte de civile sager på trods af virksomhedens appeller.

Dagens højesterets afgørelse giver opholdene, der tillader Coinbase’s appeller at fortsætte, før gruppesøgsmålet mod det kan fortsætte. Dette er ikke kun gode nyheder for Coinbase, men også for hele cryptocurrency-sektoren, som er under beskydning fra SEC.