Filecoins FVM-trækkraft accelererer, når DeFi TVL svæver for at optage

Filecoin Virtual Machine (FVM) vinder indpas blandt udviklere få måneder efter, at den blev afsløret. I en erklæring bemærkede udviklerne, at økosystemet havde set sit DeFi-økosystem og antallet af smarte kontrakter springe.

Den samlede værdi låst (TVL) i Filecoins økosystem er vokset hurtigt og er nu på sit højeste niveau på 4,65 millioner FIL. Denne TVL var næsten nul for et par måneder siden. De største bidragydere til denne vækst er blandt andre STFIL, GLIF Pools Infinity, Filet Fiance og SFT Protocol.

I dollar har Filecoin FVM en TVL på næsten $20 millioner. Selvom dette blegner i forhold til giganter som Ethereum og Tron, er det et stærkt tal for en relativt ny platform.

Filecoin har også lavet flere integrationer for nylig. Den er integreret med broer som Axela, Celer og mere end 35 andre. Ligesom andre blockchains har disse integrationer været nødvendige for økosystemets vækst.

Andre vigtige målinger er antallet af unikke smarte kontrakter, der interagerer med netværket, er de 1.210 unikke smarte kontrakter og 91.000 tegnebøger, der er oprettet.

Filecoin Virtual Machine er en teknologi, der gør det muligt for udviklere at skabe dApps. Den er kompatibel med Ethereum Virtual Machine (EVM). I en note sagde udviklerne:

“FVM giver Filecoin-fællesskabet mulighed for at bygge opdagelses- og omdømmetjenester på Filecoin-blokkæden og øge netværkets gennemsigtighed. Mange af Filecoin-blokudforskerne udvider nu deres dashboards med data hentet direkte fra Filecoin-blokkæden.”

Filecoin er en af de bedste blockchains i verden. Det forstyrrer storage-industrien ved at gøre det muligt for virksomheder at gemme filer på en decentral måde. Tidligere på året, som jeg skrev her , introducerede Filecoin Filecoin Web Services (FWS), et produkt, der har suiter til at hjælpe udviklere med at bygge højtydende computerløsninger. FWS har nogle værktøjer, der ligner dem, der tilbydes af Amazon Web Services (AWS) og Microsoft Azure.