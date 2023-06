AltSignals ($ASI) prognose efter eksperter siger, at AI ikke er en ‘boble’

AltSignals fortsætter med at ramme nye forsalgs milepæle i år.

Indtil videre har de rejst i alt omkring $1,02 millioner via forsalget, hvilket betyder, at der kun er 5,0% tilbage, før $1,08 millioner niveauet og afslutter “Fase 1” af sit forsalg.

Platformens originale token, der går under navnet “ASI”, er i skrivende stund $0,015 værd – en stigning på hele 25% allerede indenfor få måneder.

Endnu vigtigere er det, at det finansielle teknologiselskab forventer, at dets krypto token vil ramme $0,02274 i sidste fase af forsalget, da investorer fortsætter med at lede efter måder at spille på den hurtige vækst indenfor kunstig intelligens på.

Hvis en sådan stigning virkelig sker, så vil de, der investerer i AltSignals i dag, nyde et afkast på 50% ved udgangen af forsalget.

AI er ikke som teknologiboblen i slutningen af 90’erne

Copy link to section

Kunstig intelligens har virkelig været på alles læber indenfor det finansielle område, lige siden Microsoft annoncerede en investering på flere milliarder dollar i OpenAI – virksomheden bag den åh-så berømte ChatGPT.

Det er dette, der har bidraget mest til stigningen på over 15% i S&P 500 i år. Bemærkelsesværdige navne, der sidder lige i hjertet af kunstig intelligens som Nvidia og Tesla, har fordoblet eller endda tredoblet deres aktiekurs fra år til dato.

Men det har dog stadig efterladt mange spørgsmål om, at AI-manien minder lidt for meget om dot-com-boblen i slutningen af 1990’erne. Heldigvis ser eksperterne, herunder Kevin Philip – der er partner hos Bel Air Investment Advisors, anderledes på dette.

Vi tror ikke på, at det, vi ser i dag, svarer til teknologiboblen i slutningen af 90’erne eller på markedets gearingsdrevne karakter, der førte op til [finanskrisen].

Philip er overbevist om, at AI-virksomhederne i dag har fundamentals, der er langt overlegne end internetvirksomhederne i slutningen af 1990’erne.

Hans prognoser er i tråd med Wells Fargo Securities’ chef for aktiestrategi Chris Harvey, der tilføjede i et research notat for nyligt, at kunstig intelligens er en teknologi, der har umiddelbare kommercielle applikationer.

Om noget lover sådanne synspunkter godt for fremtiden for AltSignals. Lad os se på grundene til dette nedenfor.

AltSignals er et AI-spil

Copy link to section

AltSignals er primært en handelssignaltjeneste, der hjælper investorerne med at træffe bedre beslutninger med hensyn til at bevæge sig ind og ud af et finansielt aktiv – dette kunne f.eks. være aktier, forex eller kryptovalutaer.

Virksomheden kalder sin flagskibstjeneste ” AltAlgo “, men hvad der er mere spændende er dens kommende kunstig intelligens-forbedrede version af handelsværktøjssættet – ActualizeAI.

ActualizeAI vil, som navnet antyder, bruge kunstig intelligens til yderligere at forbedre nøjagtigheden af handelssignalerne for at levere endnu større afkast til investorerne. Naturligvis forventes de at udvide brugerbasen og derved hjælpe ikke kun forretningen som helhed, men også prisen på ASI-tokenet.

Er det værd at købe ASI-tokenet?

Copy link to section

Lanceringen af ActualizeAI vil sandsynligvis være en medvind for ASI, fordi kryptotokenet er det, der vil drive handelsplatformen.

AltSignals planlægger at bruge det originale token som aktier, hvilket sikrer ejerne ret til at få indflydelse på spørgsmål, der er relateret til, hvordan virksomheden drives, og hvilken retning den tager.

Endnu vigtigere vil ASI-tokenet være centralt for at få adgang til ActualizeAI og dens verden af funktioner, herunder muligheder for at tjene penge ved for eksempel at deltage i en handelsturnering. Så hvis ActualizeAI tiltrækker flere brugere til AltSignals med dets AI-baserede forbedringer, så vil dette øge efterspørgslen på kryptotokenet, hvilket i teorien burde resultere i en prisstigning.

Det er også bemærkelsesværdigt her, at de investorer, der sikrer eksponering overfor ASI-tokenet under forsalget, vil få tidlig adgang til ActualizeAI og dets fordele. En detaljeret vejledning på AltSignals hjemmesiden forklarer, hvordan du køber kryptotokenet via tre enkle trin.

Hvad kunne ellers være en medvind for AltSignals ($ASI)?

Copy link to section

På Telegram har AltSignals nu mere end 52.000 brugere. Antallet af abonnenter på dens VIP-gruppe har nu også oversteget 1.400, hvilket tyder på en stærk og fortsat efterspørgsel på ASI-tokenet, der som allerede nævnt, har sin værdi bundet meget som ethvert finansielt aktiv til efterspørgslen.

Trust Pilot scorer også handelssignaltjenesten til en næsten perfekt 4,9. Men her er den bedste del. AltSignals har endnu ikke opført sit native token på større kryptobørser. Det er vigtigt, fordi vi har set priserne på peers Pepe og Floki i år stige i vejret efter at have gået live på Binance.

Oven i købet har kryptovalutaerne været i en opadgående trend de seneste dage, efter at den amerikanske centralbank besluttede at lade renten være uændret på sit seneste politiske møde. Bankkrisen skubbede også investorer, selv institutionelle, til kryptoaktiver.

Til det formål vil ASI sandsynligvis deltage i det fortsatte opsving på kryptomarkedet, fordi det dybest set er, hvad det er – et krypto token.

Sådan en medvind kunne ifølge mange eksperter få den til at stige helt op til 5 cent ved udgangen af dette år. For yderligere detaljer om AltSignals, besøg forsalgssiden her.