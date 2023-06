Stablecoin-opdatering: Kryptolikviditet fortsætter med at dræne, Tether dominerer

Dan er dataanalytiker hos Invezz, der kombinerer kvantitative færdigheder og en makrobaggrund for at kompilere analyser om en række… læs mere

En af de mest fremtrædende tendenser i det digitale aktivrum i løbet af det sidste år har været en fordampning af likviditet.

På den ene side kan kursdiagrammer tyde på, at billedet for krypto er langt mere rosenrødt i dag, end det var i november, da Bitcoin ramte $15.500 i kølvandet på FTX-kollapset. På mange måder er det sandt, og Bitcoin er fordoblet siden. Der er dog bekymringer under hætten, med likviditet et område, hvor tendensen er langt mindre velsmagende.

Alameda Research var en af de største market makers i rummet, og deres opsigtsvækkende død midt i FTX-skandalen har efterladt et kæmpe hul i likviditeten. Man kan downloade en hvilken som helst ordrebog for at se dette, men nedenstående diagram, der viser saldoen for stablecoins på børser, fremhæver det samme – med 60% af saldoen strømmet ud af børser siden, hvilket svarer til hævninger på $26 milliarder.

Denne tendens er muligvis blevet skudt i gang af FTX og Alamedas bortgang, men der er mere, der forårsager kapitaludvandringen. Binance kom under beskydning i december, da det nægtede at offentliggøre sine forpligtelser, hvilket udløste bekymring for, at børsens uigennemsigtige karakter var af skumle årsager. I stedet for at acceptere en ordentlig revision for at bevise, at reserver var tilstrækkelige til at dække forpligtelser, gik Binance sammen med revisionsfirmaet Mazars for at frigive en “bevis for reserver-rapport”, som bizart nok ikke henviste til forpligtelser.

Administrerende direktør Changpeng Zhao insisterede i stedet på, at interessenter er nødt til at “spørge rundt” for detaljer om forpligtelser. Det ramaskrig, der fulgte, var forudsigeligt – reserver er irrelevante, hvis ingen ved, hvad forpligtelserne er. Mazars trak sig endda ud af arbejdet med kryptoklienter som reaktion på reaktionen.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Binance blev også sagsøgt denne måned af SEC, efter at have allerede blevet anklaget af Commodity Futures Trading Commission i marts. Beskyldningerne er talrige, herunder at drive en ureguleret værdipapirbørs, handle mod kunder, undlade at implementere kontrol med hvidvaskning af penge, tilskynde brugere til at unddrage sig amerikanske restriktioner og mere.

Den offentligt børsnoterede Coinbase blev også sagsøgt denne måned for krænkelser af værdipapirer. Den regulatoriske nedbrydning accelererer i et hurtigt tempo i USA, og kombineret med bulen for centraliserede kryptovirksomheders omdømme har udstrømningen domineret indstrømningen i de sidste ni måneder – den røde på nedenstående diagram overstiger den grønne siden FTX kollapsede i november (med mængder i begge retninger, der er væsentligt lavere end 2021 og 2022).

Denne afsky som følge af strammere regulering og mangel på gennemsigtighed fra børser vender både institutionel kapital og detailhandlere væk fra det rum, som ovenstående diagrammer fremhæver ved at vise udstrømningen fra stablecoins.

Stablecoins sælges aggressivt

Det er dog ikke kun børser, der forårsager dette salg – det er stablecoins selv. BUSD, Binance-mærket stablecoin, blev lukket ned af regulatorer i februar. Dens New York-baserede udsteder, Paxos, blev sagsøgt for krænkelser af værdipapirer, hvilket betyder, at børsværdien af stablecoin langsomt vil falde til nul.

Den anden fremtrædende episode var den af USD Coin, udstedt af Circle. Da Silicon Valley Bank gik under i marts, solgte markedet USDC aggressivt. 25 % af de reserver, der støttede USDC, blev holdt i kontanter, hvilket øgede frygten for, at USDC ikke længere var tilstrækkeligt støttet. Mens det efterfølgende blev afsløret, at 8,25 % af de samlede reserver var i SVB, før den amerikanske administration trådte ind for at garantere indskud, var udstrømningen allerede betydelig.

USDC’s peg faldt endda så lavt som 88 cent på et tidspunkt, før bagstopperen blev annonceret. I betragtning af USDC’s og BUSD’s trængsler tog den kontroversielle USDT markedsandele og steg over en andel på 63% for første gang i to år. Dette er ironisk i betragtning af de langvarige bekymringer omkring sikkerheden af reserver, der understøtter Tether, men sådan er omfanget af reguleringsindgrebet i USA, at den europæisk-baserede USDT begynder at dominere igen (enhver havn i en storm?).

Hvad sker der nu?

At forudsige fremtiden inden for krypto er altid en svær opgave, men det bliver stadigt mere udfordrende af nogle eftertrykkelige udviklinger i de seneste uger. På trods af den førnævnte reguleringsnedsættelse er institutioner pludselig begyndt at tage skridt tilbage til kryptorummet efter atten måneders næsten tavshed.

Blackrock, den største kapitalforvalter i verden, indgav en ansøgning for to uger siden om en spot Bitcoin ETF. I denne uge gjorde Fidelity, verdens tredjestørste kapitalforvalter, det samme. Der er ingen garanti for, at disse går nogen steder (mange har prøvet og fejlet i tiden), men applikationerne lægger større pres på SEC, om ikke andet.

Andre steder ansøgte Deutsche Bank om licens til at drive en kryptodepottjeneste, mens en ny børs skal lanceres ved navn EDX. Sidstnævnte information ville normalt ikke være bemærkelsesværdig, bortset fra det faktum, at den bakkes op af tre trad-fi-titaner – Fidelity, Citadel og Schwab.

Hvorvidt dette alt sammen filtrerer ned for at forbedre likviditeten eller tilliden til rummet generelt, skal vise sig. Det kan dog bestemt ikke være dårlige nyheder, og markerer en bemærkelsesværdig ændring i tone fra de kampe, rummet har udstået i løbet af det sidste år.

Igen, intet er godkendt endnu, og det er langt fra væsentligt lige nu, men Bitcoin er steget op over $30.000 igen efter en hård periode, hvor det faldt fra $30.000 i april til $25.000 for mindre end to uger siden.

Men mens billedet er blevet lysere i de sidste par uger, er kryptorummet stadig langt fra pandemiens høje værdiansættelser. Likviditeten er stadig papirtynd, mens regulatoriske bekymringer fortsat er påtrængende.

Ikke kun det, men elefanten i rummet forbliver rentepolitik, med Fed funds-renten over 5%. Inflationen er faldet, men forbliver langt nord for 2 %-målet, mens arbejdsmarkedet stadig nynner, og økonomien forbliver på det stædige “for varme” sted. Det betyder, at flere stigninger kan være på vej, selvom Fed holdt en pause ved det sidste møde – første gang, den ikke har hævet renterne siden marts 2022. Med andre ord, lad være med at sprænge champagnen endnu: vejen frem er stadig meget ujævn for krypto.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer