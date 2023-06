USA overvejer nye restriktioner for eksport af AI-chips til Kina, rapporterede Wall Street Journal onsdag.

Aktier af bemærkelsesværdige halvlederspillere, herunder Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA) og Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD) er på vej ned efter nyhederne her til morgen.

De nævnte restriktioner kan gå live allerede i næste måned. Som reaktion på rapporten sagde Matt Maley – administrerende direktør for Miller Tabak på Yahoo Finance Live :

Disse nyheder kommer på et tidspunkt, hvor disse aktier er overkøbt. Det kan være en grund for kortsigtede handlende til at tage nogle overskud og langsigtede handlende til at vente på, at lavere niveauer tilføjer deres positioner.