Binance mister en vigtig europæisk bankpartner midt i regulatoriske problemer

Den bedste handelsplatform Binance støder fortsat på globale regulatoriske udfordringer. Du kan læse mere om firmaets seneste udvikling her. I mellemtiden har de seneste opdateringer fået børsen til at miste sin europæiske bankpartner, PaySafe Solutions, hvilket afslørede, at den ville standse wallet-løsningstjenester fra den 25. september.

🏦 Binance's European Banking Partner, Paysafe, will no longer support the exchange from September 25



Paysafe is a EUR deposit and withdrawal service provider.#Binance #Paysafe pic.twitter.com/3FNP4bK49q — dapp.expert (@Dappexpert) June 29, 2023

I mellemtiden vil Binance introducere nye løsninger til sine brugere. Efter deadline ville deltagerne bruge nye bankoplysninger, når de indsatte EUR i Binances fiat-pung. Det vil inkludere nye vilkår og betingelser, som brugerne skal acceptere.

Binance for at skifte EUR-transaktionsudbyder

Paysafes hævning vil tvinge børsen til at skifte udbyder af indbetalinger og hævninger i euro. Binance har endnu ikke bekræftet sin potentielle samarbejdspartner. Desuden udtalte firmaet, at den seneste udvikling kun ville påvirke eurooverførsler, som Paysafe tilbyder, og ikke andre fiat-transaktioner.

Binance gik sammen med Paysafe i 2022 for at give kunderne mulighed for at bruge Hurtigere betalinger ved indbetaling af britiske pund. Faster Payment-netværket administrerer bankkontooverførsler og betalinger i Storbritannien.

Binance og Binance US underskrev en aftale med Securities & Exchange Commission den 17. juni. Aftalen blokerede tilsynsmyndighedens forslag om at indefryse eller indføre et tilholdsforbud for børsens amerikanske aktiver.

Binances globale regulatoriske varme

Binance har lidt globale regulatoriske problemer siden SEC’s sag i begyndelsen af denne måned. I april suspenderede børsen sine tilbud i Australien på grund af mangel på betalingsudbydere. Australian Securities & Exchange Commission suspenderede Binances certifikat.

Binance forlod det canadiske marked, og Changpeng Zhao afslørede, at børsen ikke tilfredsstillede tilsynsmyndighederne. Desuden medførte bank- og lovgivningsmæssige problemer, at virksomheden forlod det hollandske marked.

Krypto-spillere mener, at Binance kan miste sin markedsandel på kryptoområdet. For eksempel har børsen undladt at erhverve Virtual Asset Service Provider i flere jurisdiktioner. Enkeltpersoner satte spørgsmålstegn ved dens ansøgningsprocedure, efter at Crypto.com sikrede VASP til at operere i Spanien.

De seneste opdateringer indikerer også, at tyske tilsynsmyndigheder har afvist Binances ansøgning om kryptodepotcertifikat.

JUST IN:



Binance crypto custody license application denied by German regulator BaFin — whalechart (@WhaleChart) June 29, 2023