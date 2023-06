Chancer-forsalg i brand efter positiv note om sportsbetting kollega

DraftKings Inc (NASDAQ: DKNG) er allerede mere end fordoblet i år, men en UBS-analytiker er overbevist om, at der stadigvæk er yderligere plads til at stige.

Stater tager sportsbetting til sig

Tirsdag gentog Robyn Farley sin “købsvurdering” på sportsbetting firmaet. Hendes prismål på $30 antyder yderligere 20% opad herfra.

Analytikeren forventer, at DraftKings vil vokse yderligere, efterhånden som nye stater fortsætter med at tage sportsbetting til sig. I sit notat sagde hun:

DKNG har oplevet en acceleration i, hvor hurtigt de trænger ind i nye stater, givet den skala, de nu har, så det tyder på, at de vil rampe hurtigere i nye stater i fremtiden.

Det er dog bemærkelsesværdigt, at DraftKings ikke er den eneste, der har haft et rigtigt godt år indtil videre. Flutter Entertainment – kollegaen med hovedkontor i Dublin er i øjeblikket steget med 35%, hvilket tyder på, at online sportsbetting og hasardspil er i hurtig vækst, ikke kun i USA, men over hele verden.

Og det lover utroligt godt for projekter som Chancer.

En hurtig introduktion til Chancer

Chancer er en platform bygget på Ethereum blockchainen, der tilbyder eksponering for P2P-væddemål.

Det beskæftiger upartiske moderatorer til at overvåge tilpassede spillekuponer, der gør det mere sikkert for spillere. Ekstra fordele inkluderer praktisk talt øjeblikkelige udbetalinger og muligheden for at skabe dit eget væddemålsmarked.

Chancer kroner sig selv som verdens første decentraliserede market making-platform for sport og sociale væddemål. Alt i alt sigter det mod at bruge blockchain-teknologien til at ruske op i online-væddemål og gøre det tilgængeligt for brugere over hele kloden.

Endnu vigtigere er det, at platformen har sit eget originale token, der gør den til en unik investeringsmulighed i sig selv.

Hvad er $Chancer-tokenet?

BSC0-tokenet er i bund og grund det, der driver Chancer. Investorerne kan tænke på $Chancer-tokenet som “aktier”, der gør dem i stand til at stemme om nøgleanliggender relateret til virksomheden. Og så er der selvfølgelig social betting.

At eje $Chancer-tokenet er det, der autoriserer dig til at skabe dit eget væddemålsmarked på hvad som helst – behøver ikke nødvendigvis at være sport – med dine egne regler og dine egne odds. Udbetalinger foretages også i det nævnte native token.

Vigtigst af alt, hvor meget et $Chancer-token er værd afhænger, ligesom ethvert digitalt aktiv, af udbud og efterspørgsel. Jo større efterspørgsel, jo højere vil værdien af dette BSC0 token være.

Den gode nyhed er, at dets forsalg indtil videre signalerer en stærk efterspørgsel. Chancer blev lanceret den 13. juni 2023. Alligevel er i alt over 37 millioner tokens allerede blevet solgt, hvilket har rejst mere end $375.000. Målet er at rejse 1,0 mio.

Er det værd at investere i Chancer-tokenet?

Ved skrivning er Chancer-tokenet prissat til $0,01 og kan købes med BUSD. Det skønnes, at det vil nå $0,021 ved udgangen af forsalget – en mere end 100 % opadrettede herfra.

Bemærk, at det oprindelige token, efter forudsalg, vil gå live på store kryptobørser som Coingecko eller Uniswap. Hvis den følger jævnaldrende, inklusive Pepe og Floki, kan prisen på $Chancer frigøre betydelig opside ved notering på kryptobørser.

Oven i det, vil kryptovalutaen sandsynligvis være en fordel for fortsat vækst i sportsbetting, der sidste år var $84 milliarder værd og forventes at overstige $90 milliarder i 2023. Mellem nu og slutningen af årtiet forventes sportsbetting at vokse. ved en CAGR på 10%.

Endelig har kryptoaktiver som Bitcoin og Ethereum været i stykker, efter at den amerikanske centralbank tidligere på måneden sprang over en renteforhøjelse for første gang siden marts 2022 (læs mere), hvilket tyder på, at vi nu er tættere på slutningen af cyklus.

Når først centralbanken vender tilbage til at sænke renten, vil det hurtigt gøre det mindre givende at holde kontanter og skubbe investorer til risikoaktiverne, inklusive kryptovalutaer, hvilket bidrager til en yderligere stigning – og $Chancer-tokenet kan drage fordel af det fortsatte opsving i betragtning af, at det dybest set er, hvad det er – en kryptovaluta.

Besøg Chancer.com for flere detaljer.