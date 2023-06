Gnosis (GNO) prognose, da Chancer omdefinerer forudsigelsesmarkedet

Chancer, der kalder sig selv som “verdens første decentraliserede forudsigende markedsfremstillingsplatform”, lancerede for nylig sit token-forsalg.

Inden for få dage har platformen solgt over 37 millioner af sine forsalgs tokens midt i den stigende interesse for forudsigelige markeds tokens. I mellemtiden forsøger platforme som Gnosis og Augur at vende tilbage efter det lange bjørnemarked.

Forudsigelsesmarkederne forventes at vokse

Ifølge data fra CoinGecko er markedsværdien af krypto forudsigelsesmarkederne lidt over $419 millioner. Imidlertid blev den globale sportsbetting branche vurderet til over $84 milliarder i 2022. Med både kryptopladsen og sportsbetting branchen, der forventes en betydelig vækst, er der ingen tvivl om, at Chancer skiller sig ud som en potentiel game-changer.

Hvad tilbyder Chancer, der er unikt?

Chancer er bygget på Binance Smart Chain blockchain og tilbyder væddemåls samfundet en virkelig decentral platform, hvor brugerne har kontrollen.

I sit forsøg på at blive den globale destination for alt social betting og forudsigelige markeder, er Chancer designet som en P2P-platform. Der er ingen centraliserede tredjepartsspillere, der måske ønsker at fortsætte den traditionelle tilgang med sportsbetting og gamblingudbydere med at fungere som “huset”. I stedet for at være den centraliserede enhed, der kontrollerer markeder og odds, lader Chancer hver bruger være deres eget hus.

Eksperterne forudser, at Chancer vil revolutionere betting området. Selvom andre projekter også bruger blockchain-teknologi, så har denne platform en helt ny tilgang.

For eksempel har vi smarte kontrakter kombineret med Google-drevet WebRTC for at bringe sociale væddemål i realtid til fællesskabet. Investorerne bemærker måske, at WebRTC ændrede webkommunikation for platforme som Zoom, Slack og Microsoft Teams med realtidskommunikation til møder og chats.

Tilføjelse af denne funktion betyder, at Chancer kan livestreame væddemål til det globale fællesskab, hvilket gør væddemål til et virkelig socialt marked.

Brug af $CHANCER-tokenet

CHANCER-tokenet vil drive dette decentraliserede økosystem, med indehavere i stand til at skabe væddemål på enhver begivenhed.

CHANCER giver også indehaverne mulighed for at deltage i forudsigelsesmarkeder skabt af andre platformbrugere. Hvad der er mere attraktivt er, at køb af tokenet nu giver en chance for at deltage i projektets styring, – på samme måde som en aktionær, hvor værdien af deres investering vokser i takt med, at økosystemet blomstrer.

Mere information om Chancer kan findes på deres forsalgsside eller i deres hvidbog.

Hvad er Gnosis (GNO)?

Selvom det oprindeligt blev lanceret som et decentraliseret forudsigelsesmarked, så tilbyder Gnosis nu en platform for tredjepartsapps, der tilbyder tjenester til forudsigelsesmarkeder. I modsætning til Chancers socialt drevne decentraliserede betting platform, så er Gnosis hjemsted for dApps såsom Azuro, Omen og Reality Card, der tillader brugere at satse på forskellige begivenheder som sport, kryptomarkedspriser og politik blandt andre.

GNO er tokenet, der driver Gnosis-økosystemet og bruges til staking på Gnosis blockchainen og til styring af GnosisDAO. Efter lanceringen med en samlet forsyning på 10 millioner GNO, så blev der vedtaget et styringsforslag, der reducerede forsyningen til 3 millioner.

Gnosis prisprognose

Gnosis handler i øjeblikket omkring $116, omkring 2% oppe på dagen og over 9% højere på det ugentlige diagram. GNO-prisen svæver i øjeblikket over det primære støtteniveau på $100, hvor den umiddelbare bufferzone er på $110.

Hvis efterspørgslen stiger til de nuværende værdier, så er der mulighed for en stigning til $130 i oktober 2022. Herover ligger forsyningszonen omkring $200, som blev nået i august, netop som bjørnene fik fat i markedet – senere hjulpet på vej af FTX’s kollaps.

På den negative side ser prognosen for Gnosis på den potentielle opdeling til under $100. Hvis negative triggere styrkes på kort sigt, så kunne GNO falde til støtten ved $93 og muligvis $75.

Chancer token prisprognose

En Chancer-prisprognose på dette stadium kunne se på tokenets pris under forsalget og dets potentielle præstationer, når den først er opført på det sekundære marked. Som nævnt er CHANCER i forsalgsfasen, og tokenet er i øjeblikket prissat til $0,01 i den første fase af token-salget.

I henhold til detaljerne på deres forudsalgsside forventes tokens værdi at stige gennem hele begivenheden til at nå $0,021. Det betyder, at CHANCERs pris er sat til at stige med mere end 100% i denne fase.

Tokenerne vil derefter blive listet på det sekundære marked, hvor køreplanen fremhæver Uniswap og mindst to CEX-platforme i Q3, 2023. Tokens vil også blive listet på CoinGecko og CoinMarketCap, hvor disse falder sammen med den forventede Beta-lancering.

Hvad kan påvirke Chancers pris i 2023?

Historisk set har token-lanceringer på de større børser set priserne på de respektive aktiver stige til himmels. Dette har også fungeret med aktier, når børsintroduktioner går live, ofte som følge af kæmpe efterspørgsel fra detailmarkedet.

Disse udsigter vil sandsynligvis blive forstærket, hvis markedet er på vej, når CHANCER går live. Chancerne for at dette sker i 2023 er der, da eksperter mener, at bunden af kryptomarkedet allerede er i gang, og at en ny tyrecyklus er på vej.

Priserne kan dog være begrænset, hvis den bullish sentiment, der i øjeblikket er vidne til i markedet, vender midt i et sammenløb af faktorer såsom regulatorisk modvind og bredere markedsnedsmeltning.

Førstnævnte har to begivenheder at holde øje med – udfaldet af sagerne, der involverer US Securities and Exchange Commission (SEC) og Binance, Coinbase og umiddelbart forestående Ripple Labs. Andre forhold, der kunne få markederne til at kæmpe, inkluderer afvisningen af en spot Bitcoin ETF igen.