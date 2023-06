Japans finansielle gigant SBI Group opfører Shiba Inu på sin kryptoaktivplatform

I en officiel meddelelse lavet den 28. juni meddelte Japans store finansielle servicekonglomerat, SBI Group, at de vil “begynde at håndtere Shiba Inu (SHIB), Dai (DAI) og Cosmos (ATOM) ” på sin kryptovalutaplatform SBI VC Trade.

Meddelelsen erklærede, at den finansielle gigant ville “begynde at håndtere salg på salgskontoret, akkumuleringstjenesten og møntudlånstjenesten,” og senere “reagere på oplagring over et bestemt beløb, der er fastsat særskilt af vores virksomhed til oplagring udefra (særlig håndtering af lagerbygninger)).”

Shiba Inu-anerkendelse fra SBI Group

De seneste rapporter om, at Shytoshi Kusama, Shiba Inu-lederen valgt af fællesskabet, var rejst til Niseko, Japan, vakte bekymring blandt tilhængere, men har snarere vist sig at være nyttig for fællesskabet.

SBI’s handling fremhæver Shiba Inus voksende betydning og bidrager til dets stigende berømmelse i Japan. Shiba Inu er nu anerkendt som et værdifuldt aktiv i Japan takket være SBI VC Trades støtte. BitPoint var den første betydelige japanske børs, der noterede SHIB. Andre japansk-baserede børser, der har gjort det, inkluderer OKCoin Japan og BitFlyer.

Denne finansielle gigants træk viser også dens forståelse af racens voksende betydning og potentiale på markedet. Ved at imødekomme deres anmodninger om at købe, akkumulere eller udlåne SHIB, samtidig med at de leverer en effektiv og problemfri handelsoplevelse, sigter SBI VC Trade på at tilfredsstille sine kunders skiftende behov.

For at give en problemfri handelsoplevelse har SBI VC Trade udarbejdet særlige handelsoplysninger for Shiba Inu. Minimumsordremængden for SHIB er 1.000 tokens, og handelsenheden er 1.000 tokens. En ordre på 5.000.000.000 SHIB-tokens kan placeres af handlende med en krydsstørrelse på 0,000001.

