eCash (XEC/USD)-prisen har klaret sig godt i de seneste tre dage og er blevet den bedst ydende kryptovaluta i denne uge. Mønten er steget de seneste tre dage og svæver nu tæt på det højeste niveau siden oktober sidste år. I alt er den steget med mere end 124 % fra det laveste punkt i juni.

Det er uklart, hvorfor eCash-prisen gik lodret. En sandsynlig årsag er, at møntens handelsvolumen steg i de seneste par dage. Data indsamlet af CoinMarketCap viser, at mængden af XEC handlet i de sidste 24 timer var over $1 milliard. Dette er en stor stigning, da mønten har en markedsværdi på over $862 millioner. Det er den 11. mest aktive kryptovaluta.

Et nærmere kig viser, at de fleste af eCash-handlerne sandsynligvis er fra Sydkorea. Volumen i Upbit, en af de mest populære sydkoreanske børser, var over $900 millioner, mens Binance håndterede over $100 millioner.

Derfor er der en sandsynlighed for, at mønten bliver manipuleret gennem det, der er kendt som en pump-and-dump-ordning. Desuden har der ikke været større markedsnyheder om eCash og XEC. Også volumen i andre populære børser er forblevet stædigt lav.

eCash pris forudsigelse

Copy link to section

Det daglige diagram viser, at XEC-prisen gik parabolsk i de sidste par dage. Den er steget i de seneste tre dage i træk og svæver nu nær det højeste niveau i måneder. Mønten har bevæget sig over alle glidende gennemsnit. Mens volumen er højere end dets historiske gennemsnit, er der tegn på, at det falmer.

Relative Strength Index (RSI) og andre tekniske oscillatorer er flyttet til det overkøbte niveau. Derfor, da der ikke er nogen større eCash-nyheder, og da det meste af denne mængde kommer fra en enkelt børs, er der en sandsynlighed for, at dette rally ikke holder.

Som sådan formoder jeg, at mønten vil trække sig kraftigt tilbage i de kommende dage, efterhånden som momentum svinder. Hvis dette sker, vil det næste vigtige supportniveau at se på $0,000032, hvilket er omkring 25% under det nuværende niveau.

På den anden side vil et træk over denne uges højdepunkt på $0,000045 signalere, at der stadig er flere købere på markedet.