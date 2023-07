Investorer opsnapper $1,04M AltSignals-tokens, da den første forsalgsfase hurtigt melder udsolgt

Den første forsalgsfase af AltSignals ($ASI) nærmer sig næsten sin afslutning, med 96,46% udsolgt. Indtil videre har forsalgsfasen rejst 1,041 millioner dollars, hvor prisen for tokenet forventes at stige med 25% i næste fase. Siden åbningen af sit forsalg har $ASI tiltrukket en enorm efterspørgsel på grund af potentialet til at øge investorernes indtjening fra sin nye handelsserviceplatform drevet af kunstig intelligens.

Er AltSignals en god investering?

AltSignals er en succesfuld handelsserviceplatform, der har eksisteret siden 2017. Platformen bruger AltAlgo™-indikatoren til at generere handelssignaler.

AltSignals har opbygget et betroet fællesskab af handlende, som har fået mere end 52.000 medlemmer gennem den officielle Telegram-kanal. AltSignals har genereret over 3.782 handelssignaler med gennemsnitlige nøjagtighedsniveauer på 64%. På TrustPilot har platformen opnået en bedømmelse på 4,9/5.

AltSignals robuste omdømme gør det til en potentiel populær investeringsplatform. Investorer tjener på en række af signaler dækkede aktier, Binance Futures, forex og krypto. Det faktum, at AltSignals allerede har et loyalt fællesskab, gør det ideelt til at investere i sit nye AI-projekt.

Hvordan ændrer AltSignals handel via AI?

Set i lyset af sin konstante vækst ønsker AltSignals at producere signaler til flere finansielle instrumenter med større præcision. Virksomheden har øremærket AI som den næste iteration af vækst.

AltSignals vil bruge AI for at revolutionere handel ved hjælp af indsigt fra maskinlæring, forudsigelig modellering og sentimental analyse. Denne iteration er afgørende, da handel ved hjælp af AI er blevet anerkendt som en populær måde at opnå ensartede og bedre resultater. Det sker midt i den voksende anvendelse af kunstig intelligens, med teknologigiganter som Microsoft og Google førende.

Men frem for at følge sine forgængere ønsker Altsignals, at investorerne bliver involveret. Dette har fået holdet til at lancere en ny platform kaldet ActualizeAI, hvor investorer kan deltage i beslutningstagning og have indflydelse på handel. Medlemmerne vil kunne købe $ASI-tokens for at blive ActualizeAI-medlemmer.

Hvorfor investere i ActualizeAI og $ASI?

ActualizeAI vil give AltSignals handelstjeneste en AI-vinkel. En af fordelene for investorer er, at de vil nyde kvalitets handelssignaler for at øge deres indkomst. AltSignals har haft succes i handelsverdenen, hvilket giver ActualizeAI et fremragende grundlag for at vokse.

ActualizeAI og $ASI giver også investorer mulighed for at lære og forbedre deres handelsfærdigheder. Der er handelsturneringer og konkurrencer, hvor medlemmer deltager og vinder $ASI tokens. For nybegyndere og erfarne investorer kan platformen være et ideelt sted at lære af andre fagfolk og blive på toppen af spillet.

Ikke kun handelsrelateret indtjening. $ASI vil give investorer en chance for at blive medlem af en AI-medlemsklub. Dette er en enorm mulighed for investorer til at give feedback eller ideer om nye produkter og tjene $ASI-tokens hver uge. Der er også eksklusive forudsalgsmuligheder for investorer, hvor de tjener $ASI.

$ASI-prognose forud for token børsnotering

I øjeblikket går $ASI til $0,015 i første fase af forsalget. Denne pris forventes at stige yderligere i de øvrige faser af forsalget. Tidlige investorer køber det således til en attraktiv pris.

Hvis vi bruger den aktuelle pris som grundlag for vores forudsigelse, vil en 10x prisstigning give $ASI en værdiansættelse på $0,15. Hvordan er denne pris mulig?

$ASI vil notere på Uniswap i tredje kvartal af 2023, og efterfølgende børsnoteringer vil følge. Fra tidligere prishandlinger stiger tokens mere end 1.000 %, når de bliver noteret på børser. Prisforudsigelsen er således ikke kun realistisk, men også opnåelig, givet AltSignals popularitet.

2024 kan dog komme for tidligt for prisudsigelsen, da $ASI begynder at blive bemærket. Som sådan er prisforudsigelsen mulig i første eller andet kvartal af 2024, når al udviklingsaktiviteten i ActualizeAI vil have fundet sted.