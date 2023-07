Compound, Filecoin, Litecoin, GRT-priserne stiger, hvis BTC stiger over $31.480

Kryptovalutaer klarede sig bedre end vigtige finansielle aktiver som aktier og råvarer i første halvdel af året. Bitcoin, den største krypto i verden, er mere end fordoblet fra sit laveste punkt i december. Denne rebound førte til andre store gevinster blandt andre altcoins som Compound (COMP), The Graph (GRT), Litecoin (LTC), Filecoin (FIL) og Maker (MKR).

31.480 $ er prisen for at se

Kryptovalutaer havde en stærk præstation i første halvdel af året på trods af betydelig modvind i branchen. Den vigtigste modvind var de seneste retssager fra SEC mod Coinbase og Binance.

Disse retssager fremsatte flere påstande, der kunne have en stor betydning for altcoins. For eksempel kan påstanden om, at de fleste altcoins er værdipapirer, tvinge de fleste af disse altcoins til at blive afnoteret af børser, der betjener amerikanske kunder.

På samme tid, kryptoudvekslinger kunne blive tvunget til dramatisk at ændre deres forretningsmodeller. SEC påstod, at disse virksomheder fungerede som mægler-forhandlere, uregistrerede mæglere og clearinghuse på samme tid.

Fra et teknisk synspunkt ligger Bitcoin-prisen på et vigtigt niveau. Som vist nedenfor, svæver mønten nær det højeste niveau i år. Det har dannet to distinkte mønstre, der har forskellige resultater. Det har dannet, hvad der ligner et dobbelt-top-mønster. I prishandlingsanalyse er dette dobbelt-topmønster normalt et bearish tegn.

Samtidig har den dannet et lille bullish vimpelmønster, som er et bullish tegn. Vigtigst er det, at det ligger over 50-dages glidende gennemsnit.

Derfor vil et træk over det højeste niveau på $31.422 validere det bullish vimpelmønster og føre til flere gevinster. Hvis dette sker i et miljø med høj volumen, vil det åbne muligheden for, at mønten hopper til $35.000.

Altcoins-rallyet fortsætter

Et stærkt Bitcoin-comeback vil have stor indflydelse på altcoins. Nogle af de mest kendte altcoins klarer sig faktisk godt i år.

Litecoin-prisen sprang til det højeste niveau siden maj sidste år. Den er steget med mere end 190 % fra sit laveste punkt i 2022, mens investorerne venter på den kommende halveringsbegivenhed. LTC har formået at krydse det vigtige modstandspunkt ved $105,9, hvilket bekræfter det bullish synspunkt. Derfor er der en sandsynlighed for, at Litecoin-priser snart vil hoppe til $150.

DeFi-tokens har også gjort det godt i år. Investorer mener, at nedkæmpelsen af centraliserede børser kan føre til mere efterspørgsel efter DEX-platforme, som er svære at regulere. Compounds COMP-pris er steget til $66 (højeste 22. august). Det samme gælder for andre DEX-tokens som Maker (MKR) og Synthetix (SNX).

Hvis Bitcoin krydser det højeste niveau fra år til dato, kan det betyde flere gevinster for altcoins som The Graph (GRT), Bitcoin Cash (BCH) og Filecoin (FIL). Historisk set har disse altcoins en tendens til at klare sig godt, når Bitcoin-prisen stiger.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.