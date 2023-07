NFT-markedet forværres efter Azukis hændelse

Ikke-fungible tokens (NFT’er) industrien har kæmpet i år på trods af flere bestræbelser på at genoplive markedet. Top NFT’er oplevede deres priser falde kraftigt inden for de seneste 24 timer. De bemærkelsesværdige fald dukkede op, efter at samfundet kritiserede sidste uges Azuki Elementals airdrop.

Bored Ape Yacht Club (BAYC) tabte 16 % for at falde under 30 Ether, Mutant Ape Yacht Club styrtdykkede under 5 Ether efter at have tabt 20 % inden for en dag, mens Azukis fald på 11 % så samlingens værdi bevæge sig under 6 Ether.

Affected by the Azuki incident, the NFT market fell sharply again in the past 24h. BAYC fell 16% and fell below 30 ETH, MAYC fell 20% and fell below 5 ETH, and Azuki fell 11% and fell below 6 ETH. The overall market value of the NFT market has fallen by 53% to 3.33million ETH in… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) July 3, 2023

Azuki Elementals formår ikke at tilfredsstille fællesskabet

Azuki Elementals-kollektionen blev lanceret i sidste uge og solgte for 2 Ethers (ca. $3,8K) pr. Ikke desto mindre tyede bundprisen til fald, som nu svæver under 0,8 Ether inden for syv dage efter lanceringen.

Azuki Elementals formåede ikke at tilfredsstille skabere og NFT-entusiaster. Som det ses her, mente mange, at den seneste kollektion lignede de originale Azuki PEP’er.

Den nye Elementals-kollektion introducerede små ændringer, men udviste nogle mærkelige kunstværksfejl. For eksempel holder en person en tryllestav, der mangler et håndtag. Markedsaktører sælger originale Azuki NFT’er, da de mener, at Elementals ikke-fungible tokens vil gøre projektet mindre værdifuldt.

NFT-markedsrekorder falder

NFTGo-data viser, at det samlede NFT-marked er faldet med 53% inden for de seneste tolv måneder til 3,32 millioner Ether. Også sektorens årlige volumen tabte 6,23 millioner Ether inden for denne tidsramme.

Source – NFTGo

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.