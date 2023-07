Chancer-forsalget rammer $436.000, da investorerne satser på positiv krypto markedsstemning

Chancers forsalget har krydset tærsklen ved $436K for at fremhæve den overordnede positive stemning på kryptomarkedet. Den for nyligt lancerede forsalgs begivenhed for den blockchain-baserede forudsigende markedsplatform har resulteret i et salg af mere end 43,6 millioner $CHANCER-tokens på få dage.

Selvom blockchain-teknologien har demonstreret sin evne til at rykke ved en række brancher, så er gambling et af de områder, der trænger hårdt til forandring. På trods af deres store udbredelse, så har centraliserede betting platforme adskillige ulemper, som gør dem langt fra perfekte, hvilket betyder, at Chancer-grundlæggerne kan drage fordel af disse mangler.

Kryptomarked – Spot Bitcoin ETF-arkiver

Copy link to section

Bitcoin (BTC) kunne melde om en positiv opadgående tendens i sidste uge, da store kapitalforvaltere som Fidelity og BlackRock ansøgte om at lancere en spot BTC-børshandlet fond (ETF). Der var også et skub fra Bitcoin-hvalerne, hvilket ifølge data på blockchainen peger på, at de spillede en afgørende rolle i at hjælpe kryptovalutaen med at bryde prisniveauet på $30k i forbindelse med den seneste stigning.

Bitcoin-prisen var steget til over $31.000, før mønten faldt tilbage til omkring $30.000 i dag, efter at US Securities and Exchanges Commission (SEC) fortalte Cboe Global Markets, Inc., at de nylige Spot Bitcoin ETF-ansøgninger fra Fidelity, BlackRock (NYSE: BLK) og andre er ikke klare og omfattende.

BTC institutionelle aktivitet accelererer

Copy link to section

Efterhånden som den institutionelle aktivitet accelererer, så har de amerikanske investorer hældt penge ind i bitcoin (BTC), hvilket giver næring til den seneste stigning hos den største kryptovaluta målt efter markedsværdi.

Ifølge en rapport fra krypto analysevirksomheden K33 Research, så har hoveddrivkraften bag BTC’s seneste tyreløb været koncentrationen af dets prisstigninger og handelsvolumen i det amerikanske marked.

Bitcoin er steget 85% indtil videre i år, og overgår størstedelen af kryptovalutamarkedet. En række store finansielle institutioner, herunder BlackRock, Fidelity og Citadel, har øget deres engagement i BTC, hvilket har foranlediget investornes optimisme og prisbevægelser.

BTC-aktiviteten i USA har overgået de asiatiske og europæiske handelssessioner. Aktiviteten steg med 30% kumulativt på det amerikanske marked, siden bunden nåede omkring $16.000, efter at formueforvaltningen BlackRock indsendte en ansøgning om en spot BTC-børshandlet fond den 14. juni.

Ifølge K33 blev Bitcoins 30-dages korrelation med amerikanske aktier som S&P 500 og Nasdaq-indeksene negativ i sidste uge for første gang siden januar 2021.

Chancers forsalg rider med på Bitcoins optur

Copy link to section

Den nuværende institutionelle interesse for Bitcoin er langt fra den opportunistiske FOMO (Fear of Missing Out), som vi tidligere har set for det meste kun presse priserne op på kort sigt. Institutionerne bevæger sig langsomt og bevidst og investerer på lang sigt, hvilket betyder, at det er en mulig pege på et langsigtet Bitcoin-kursløb, som kan anspore til en opadgående tendens på tværs af det bredere kryptomarked.

Chancer-forsalget ser ud til at ride med på den seneste Bitcoin-pris, udover den voksende betting branche, der forventes at ramme $167,50 milliarder i 2030. Den første forsalgsfase kan melde næsten halvvejs udsolgt i løbet af få dage, hvilket viser, at investorerne har tillid til den nye betting platform, som er den første decentraliserede forudsigende markedsfremstillingsplatform.