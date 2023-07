LayerAI (LAI) prognose, da fase 1 af AltSignals forsalg nærmer sig sin afslutning

Kunstig intelligens (AI) -baserede kryptovalutaer er fortsat med at ride med på AI-hypen, hvor LayerAI (LAI) har været den største vinder i løbet af den sidste uge. Prisen på LAI er steget med hele 50% på syv dage, da den første fase af den nye AI-baserede krypto ASI næsten er slut.

I skrivende stund er den første fase af AltSignals forsalget 97,74% udsolgt, hvilket viser, at investorer er sikre på AltSignals’ nye AI-baserede handelssignalgenererende platform.

Hvad er LayerAI (LAI), og hvorfor stiger prisen?

Copy link to section

LayerAI – eller formelt CryptoGPT (GPT) – er en ZK Layer-2 blockchain, der lader dig eje indtægtsgenereringen af dine AI-data. Den er i øjeblikket vært for apps med mere end 2 millioner brugere, hvilket gør det til en af de største AI-blockchains. Blockchainen blev bygget for at decentralisere formuen på AI og datamarkedet, der har en værdi på mere end en trillion dollar.

I en nøddeskal leverer LayerAI data til AI-branchen, som er blevet til en branche til en værdi af adskillige trillioner dollars efter lanceringen af ChatGPT. Ved at udnytte kraften i blockchain-teknologien er LayerAI også i stand til at gøre enhver opgave i vores hverdag til en indtægtskilde.

Hovedårsagen til, at prisen på LayerAI (AI) kryptoen stiger, er, at AI-projekter er eksploderet i vækst i de seneste uger. Udover den øgede AI-hype, så har LayerAI været i stand til at knække hovedproblemet for de fleste nye AI-projekter, hvilket er manglen på tilstrækkeligt med brugere til at nå den samme popularitet, som f.eks. ChatGPT.

Med over 2 millioner brugere er LayerAI blandt de få krypto-AI-platforme, der kommer i nærheden af ChatGPTs succes.

LayerAI (LAI) prognose

Copy link to section

Prisen på LayerAI (LAI)-prisen er faldet med over 50% på Fibonacci-retracement-niveauet. I skrivende stund svævede prisen mellem 50% og 61,8% i retracement niveau.

Hvis tokenet fortsætter den samme tendens, så vil det nemt stige med over 61,8% på retracement-niveauet ved $0,02049 ved udgangen af denne uge.

På lang sigt forventes prisen på LAI at stige mod det højeste niveau i juni på $0,0282.

AltSignals forsalg

Copy link to section

Gennem udviklingen af en helt ny handelsplatform drevet af AI, så anvender AltSignals potentialet i generativ AI med sin kommende platform ActualizeAI, som kombinerer AI og blockchain-teknologi for at producere den bedste handelsintelligens, der i øjeblikket er tilgængelig online.

AltSignals betragtes allerede som en af de kryptovaluta platforme med en af de lyseste fremtider af en række forskellige årsager. Blandt disse årsager er, at platformen siden sin debut i 2017 er vokset til at rumme et fællesskab på mere end 50.000 brugere, som alle får adgang til platformens patenterede AltAlgoTM handelsindikatorværktøj, der kan prale af en exceptionel succesrate på 64% i gennemsnit.

I et forsøg på at øge denne rate til mere end 80%, så udnytter AltSignals det enorme potentiale i AI til at udvikle sin ActualizeAI-handelsstack. AltSignals afholder i øjeblikket et forsalg for sin nye kryptovaluta, ASI, mens det forbereder sig på at lancere sin AI-platform.

ActualizeAI bruger forstærkningslæring til automatisk at balancere risiko/belønningsforholdet på alle handler, så medlemmerne kan drage fordel af de bedste købs- og salgspriser. Dette gør det nemmere at træffe beslutninger uden at blive påvirket følelsesmæssigt. Takket være et system, der løbende lærer og hæver kaliberen af sine handelssignaler, så får brugerne adgang til de seneste tilgængelige oplysninger.