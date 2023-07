EUR/NOK prisprognose, da valutakursen er på et vendepunkt

Den norske krone (NOK) er den trettende mest handlede valuta i verden og blev introduceret i 1875, da Norge tilsluttede sig den skandinaviske valutaunion.

Sammen med andre nordiske europæiske lande har Norge en stærk økonomi drevet af råvareindtægter og er hjemsted for den største suveræne formuefond i verden – Norway Government Pension Fund Global. Det forvalter over 1,3 billioner USD i samlede aktiver.

De fleste af de andre europæiske lande deler en fælles valuta – euroen. Det betyder, at handel med EUR/NOK-kursen for det meste er baseret på renteforskellen mellem de to centralbanker (Den Europæiske Centralbank og Norges Bank) og de begivenheder, der påvirker råvaremarkedet (dvs. råolie- og gasmarkedet).

De to centralbanker har en lignende rente, som i øjeblikket ligger på 3,5 % i Norge og euroområdet. Derfor er det vanskeligt at handle med EUR/NOK-valutaparret denne sommer, da man kan bygge både en bullish og en bearish case.

EUR/NOK ved et vendepunkt

EUR/NOK er i en bullish tendens, som afspejlet af rækken af højere højder og højere lavpunkter, den har lavet i de seneste måneder. I 2023 fortsatte rallyet, indtil bjørne trådte ind på EUR12 for én krone.

På dette tidspunkt kan man lave både en bullish og en bearish sag for EUR/NOK. Den bearish, som ses i sort på diagrammet ovenfor, kræver et omvendt hoved- og skuldermønster, hvilket peger på en forestående bevægelse mod EUR11-niveauet.

På den anden side er den bullish case, set i blåt, baseret på et fortsættelsesmønster – en trekant.

Det kan godt være, at den bearish-sag er mere attraktiv for det tekniske øje, men oddsene er, at vi vil se et nyt højdepunkt hans sommer. For det første er det risikabelt at bekæmpe en så stærk bullish trend, da selv hvis markedet bevæger sig under halsudskæringen, er der ingen garanti for mere opfølgning.

For det andet er det næste ECB-møde den 27. juli, mens Norges Bank først mødes igen den 17. august. Med ECB næsten garanteret at hæve renten igen, ligner det at shorte EUR/NOK her en risikabel handel.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.