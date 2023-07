USD/SGD danner stigende trekant, når Singapores økonomi aftager

USD/SGD- kursen har bevæget sig sidelæns, efterhånden som investorer vurderer styrken af Singapores økonomi. Parret handlede til 1,3515 et par point over det laveste niveau for år til dato på 1,3040. Det er fortsat markant under sidste års højeste på 1,4491.

Singapores økonomi aftager

Singapores økonomi har klaret sig godt i de sidste par år, da efterspørgslen efter virksomhedens produkter og tjenester stiger. Landet er blevet et yndet sted for mange virksomheder i finanssektoren.

For eksempel har hedgefonde og andre kapitalforvaltningsfirmaer i byen vokset deres aktiver under forvaltning (AUM) til et rekordhøjt niveau. De fleste af disse er virksomheder, der ønsker at have en god adgang til det asiatiske marked. De fleste af dem kom også fra Hong Kong, efter at Kina implementerede den skrappe sikkerhedslov.

Styrken af Singapores økonomi ses i ejendomssektoren. Mens erhvervsejendomme er kontraherende på nøglemarkeder som London og New York, er efterspørgslen i Singapore fortsat på et højt niveau. Belægningsprocenten i det centrale forretningsdistrikt er steget til over 94,4 %.

Boligejendomme er også boomet, hvilket har tvunget regeringen til at sætte restriktioner på udlændinge. Som et resultat fører disse tiltag til lavere USD-strømme til byen. Faktisk viste data offentliggjort i denne uge, at huspriserne faldt for første gang siden 2020.

Lederen af den pengepolitiske myndighed i Singapore forventer, at den økonomiske vækst vil aftage i år. Han ser, at økonomien vil fungere under sin kapacitet. Han forventer også, at inflationen vil aftage i de kommende måneder.

Den næste vigtige katalysator for valutaparret USD/SGD vil være de kommende Fed-minutter og NFP-data (non-farm payrolls). De to begivenheder vil sandsynligvis give anledning til mindst to yderligere renteforhøjelser senere i år.

USD/SGD teknisk analyse

USD/SGD-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at valutakursen for USD til Singapore dollar har været stigende i de sidste par måneder. Da det rejste sig, dannede parret et stigende trekantmønster, hvis overside var på 1,3566. Denne pris faldt også sammen med 38,2% Fibonacci Retracement niveau.

USD/SGD-parret har bevæget sig over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit. Derfor vil parret sandsynligvis have et bullish breakout i de kommende dage. Hvis dette sker, vil det næste niveau at se, være 50% retracement-niveauet på 1,3765.