USD/CAD-analyse forud for den amerikanske NFP- og Canada-jobrapport

USD/CAD -kursen fik et stærkt comeback efter de stærke økonomiske data fra USA. Det sprang til det højeste niveau på 1,3373, det højeste niveau siden 12. juni i år. Den er steget med mere end 1,88 % fra det laveste punkt i år.

Amerikanske obligationsrenter stiger

De største nyheder i USD var den stærke jobrapport fra ADP. Rapporten viste, at den private sektor skabte over 459.000 job i juni. Som et resultat flyttede investorer sig til den amerikanske dollars sikkerhed, da de forudsagde flere Fed-forhøjelser.

Investorer dumpede også amerikanske statsobligationer, hvilket skubbede afkastet på de 2-årige obligationer til det højeste niveau i mere end 16 år. Kortere og længere obligationsrenter steg også, mens inversionen faldt til det laveste niveau i et årti. Amerikanske aktier faldt, og Dow Jones slettede 500 point.

Andre seneste amerikanske data har været stærke, hvilket signalerer, at de seneste renteforhøjelser ikke bremser økonomien hurtigt nok. Torsdag afslørede data, at de oprindelige arbejdsløshedsansøgninger faldt, mens ISM ikke-fremstillings-PMI holdt stabilt over 50.

Den amerikanske forbrugertillid steg i juni, mens boligsektoren har været ret stærk i de seneste måneder.

De næste vigtige forex nyheder vil være de kommende amerikanske non-farm payrolls (NFP) data. Økonomer mener, at økonomien tilføjede mere end 225.000 job i juni, mens arbejdsløsheden faldt til 3,6% i løbet af måneden.

Den anden nyhed at se vil være Canadas jobrapport. Økonomer adspurgt af Reuters forventer, at dataene viser, at arbejdsløsheden steg lidt til 5,3 %, da økonomien tilføjede 20.000 job i juni.

Konsekvensen af en sådan rapport er, at Bank of Canada (BoC) vil fortsætte med at holde pause, når den mødes den 12. juli i år.

USD/CAD prognose

USD/CAD-diagram af TradingView

USD/CAD-kursen har været i et stærkt bullish comeback i de seneste par dage. I denne periode er det lykkedes at vende det vigtige modstandsniveau på 1,3302 til en støtte. Denne pris var det laveste punkt i april.

Parret har dannet et omvendt hoved- og skuldermønster og bevæget sig over 50-periodens glidende gennemsnit. Samtidig rykkede Relative Strength Index (RSI) til det overkøbte niveau på 80.

Derfor formoder jeg, at parret vil trække sig tilbage og teste den vigtige støtte igen ved 1.3300. Det vil derefter genoptage den bullish tendens, hvis dette sker.

