Solana pris teknisk analyse peger på et 20% spring

Solana -prisen var en af de bedst ydende store kryptovalutaer i denne uge. SOL-tokenet fortsatte sit rally lørdag og nåede et højdepunkt på $22,45, det højeste niveau siden den 7. maj. Den er steget med mere end 68 % fra sit laveste punkt i juni i år, hvilket giver den en markedsværdi på over 8,9 milliarder dollars.

Solana DeFi TVL er langsomt ved at komme sig

Aktiviteten i Solanas økosystem er så småt på vej tilbage efter et kraftigt fald i november sidste år. Det fald skete efter sammenbruddet af FTX og Alameda Research. På det tidspunkt blev det afsløret, at de to virksomheder var store investorer i Solana og dets største dApps som Serum.

For nylig er der tegn på, at Solanas økosystem er på vej tilbage. Den samlede værdi låst (TVL) i dets DeFi- økosystem ligger på over 1 milliard dollars, lavere end dets rekordhøje værdi på over 12 milliarder dollars.

Solanas DeFi TVL har lavet en langsom bedring. Det er steget til det højeste niveau på 60 millioner SOL, det højeste niveau siden oktober sidste år. I januar var der kun 26 millioner SOL-tokens i dets økosystem. Som følge heraf har Solanas opkrævede daglige gebyrer forblevet stabile i de sidste par måneder.

De største DeFi-protokoller i Solana er SPL Governance, Streamflow, Marinade Finance, Lido og Solend.

Yderligere data viser, at Solanas volumen har været langsomt stigende på det seneste. Data fra CoinGecko viser, at volumen af Solana stod på over $827 millioner i de sidste 24 timer. Det havde et volumen på henholdsvis $849 millioner og $234 millioner i de foregående dage.

Solana pris forudsigelse

Det daglige diagram viser, at Solanas kurs pludselig er vågnet op. Da den steg, formåede mønten at vende det vigtige modstandsniveau på $16,12 til et støtteniveau. De 25-dages og 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) er ved at danne en bullish crossover, mens Relative Strength Index (RSI) har bevæget sig over det overkøbte niveau.

Derfor vil Solana sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere målretter det næste vigtige modstandspunkt til $26,40, det højeste punkt den 18. april. Denne pris er omkring 20% over det nuværende niveau. Et træk under støtten på $20 vil ugyldiggøre den bullish-visning.