COMP-prisen hopper, efterhånden som Compound DeFi TVL falder til 2021-niveauerne

Compound, en DeFi-sværvægter, har klaret sig godt i de sidste par uger, selvom den samlede værdi låst (TVL) i sit økosystem skred. COMP handlede til $60 mandag, markant højere end sidste måneds laveste på $23,65.

DeFi-lydstyrken falder

Compound er en af de største Ethereum DeFi- protokoller i verden. Den har en TVL på over $3 milliarder, hvilket gør den til den ottende største spiller globalt. Det er det næststørste udlånsnetværk efter AAVE.

COMP, dens oprindelige token, er også populær blandt investorer. Den har en markedsværdi på over $463 millioner, hvilket gør den til den 83. største kryptovaluta i branchen.

COMP-tokenet er hoppet i de sidste par uger. Efter en lempelse i sidste uge steg COMP kraftigt i løbet af weekenden, da volumen steg. Data indsamlet af CoinMarketCap viser, at volumen sprang til $136 millioner i de sidste 24 timer, en stigning på 221%. Volumen til markedsværdi er 29,62 %.

Denne præstation skete, selvom værdien, der var låst i dets økosystem, faldt. Data fra DeFi Llama viser, at TVL er steget med 21 % i dollar i de seneste 30 dage. Denne dollarstigning skyldes hovedsageligt kryptovalutaernes stærke ydeevne.

I modsætning hertil har TVL været i et støt fald i ETH-forhold. Det er faldet til 1,76 millioner ETH, det laveste niveau siden marts 2021. På sit højeste havde Compound over 4,6 millioner ETH låst i sit økosystem.

Yderligere data viser, at Compounds gebyrer har været en smule stabile på det seneste. De har i gennemsnit mindre end 50 ETH pr. dag, ned fra over 1k ETH under sit højeste.

Sammensat pris forudsigelse

Det daglige diagram viser, at COMP-prisen har lavet en bullish trend i de seneste par uger. Efter at have toppet på $71,12 i juni, er tokenet faldet lidt til de nuværende $60. Det forbliver over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit og et par point under det vigtige modstandspunkt på $63,35.

Derfor, selvom Compounds fundamentale forhold ikke er så store, tyder tekniske data på, at tokenet kan fortsætte med at stige i de kommende dage. Denne visning vil blive bekræftet, hvis den bevæger sig over nøglemodstandsniveauet ved $63,35. Et fald under støtten på $51,57 vil ugyldiggøre den bullish visning.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.