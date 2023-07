Top meme-mønter kæmper, da nye konkurrenter fanger markedets opmærksomhed

Kryptovalutamarkedet har præsenteret sidelæns handlinger i løbet af den sidste uge. I mellemtiden har de bedste meme-tokens efter markedsværdi, Dogecoin, Shiba Inu og PepeCoin, registreret bearishness inden for de sidste syv dage, da nye konkurrenter dominerede rummet.

PEPE førte nedadgående rejse og mistede 14,9 % i den seneste uge og 5,5 % i løbet af den seneste dag. PePeCoin skiftede hænder til $0,00000144 ved pressetidspunktet, med en markedsværdi på $619 millioner. Ikke desto mindre skinnede alt med trecifrede stigninger under memecoin-rallyet i juni. PEPE er steget omkring 53 % på sin månedlige chat.

Nye meme-tokens dominerer rummet

Meme kryptosektoren fortsætter med at opleve nye projekter. Mens nogle fællesskabsmedlemmer kritiserer nye lanceringer som Shib 2.o og PEPE 2.o som copycats, fangede de investorernes opmærksomhed i sidste uge.

PEPE 2.o havde et markedsværdi på mere end $50 millioner få dage efter lanceringen. Også det nye projekt Wall Street Memes, designet af holdet, der lancerede de berømte Wall St Bulls NFT’er, tog markedet med storm og rejste over $13M inden for en uge.

Fremkomsten af nye konkurrenter greb sandsynligvis investorernes opmærksomhed væk fra trendede aktiver såsom PEPE. Det er tydeligt, da de fleste meme-mønter ser deres handelsvolumen falde under junis præ-pumpe-tal.

Udsigter for kryptomarkedet

Kryptovalutapriser blinkede med negative kursbevægelser i den sidste uge, da Feds forventninger til renteforhøjelser potentielt ødelagde markedsstemningen. Det førte til øget salgsmomentum i meme-mønter.

Bitcoin dykkede lidt under $30.000 støtte under fredagens session, før den stabiliserede sig over det betydelige fodfæste. Den førende krypto har tabt 0,25% i løbet af det seneste døgn for at presse tidens $30.223,88.

Altcoin- rummet fortsætter med at følge Bitcoin-fodspor og viser fald på deres daglige diagrammer. I den sammenhæng faldt den globale markedsværdi for kryptovaluta med 0,40 % i løbet af de seneste 24 timer til 1,17 billioner dollars.