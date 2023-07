USD/CNY: Renminbi-udsigterne falder, efterhånden som Kinas inflation trækker sig tilbage

USD/CNY- kursen holdt stabil mandag efter det relativt skuffende kinesiske forbrugerprisindeks (CPI). Parret sprang til det højeste niveau på 7,2324, det højeste niveau siden november sidste år.

Kinas inflation falder

Valutakursen mellem USD og kinesisk yuan har været i en stærk bullish trend i år, da det kinesiske økonomiske opsving vakler. De fleste analytikere forventer nu, at landets opsving bliver langsommere end forventet.

I en nylig rapport sænkede analytikere hos S&P Global deres BNP-prognose fra 5,5 % i februar til 5,2 % i marts. På samme måde reducerede dem hos Nomura deres estimat fra 5,5 % til 5,1 %. Andre, der reducerede deres estimater, var fra Goldman Sachs, Standard Chartered og Bank of America.

Flere beviser for denne afmatning dukkede op mandag, da Kina offentliggjorde svage forbruger- og producentinflationsdata. Det overordnede CPI faldt 0,1 % i juni, den fjerde måned i træk, det har været i minus.

Inflationen steg med 0,0 % på årsbasis, hvilket er lavere end medianestimatet på 0,2 %. Det var den langsomste stigning siden 2021. Et lavere inflationstal er ofte et tegn på langsomt økonomisk opsving.

Den næste vigtige CNY-nyhed udkommer torsdag, hvor Kina vil offentliggøre de seneste handelstal. Mængden af landets eksport og import er faldet kraftigt i de seneste måneder. I maj svækkedes eksporten og importen med henholdsvis 7,5 % og 4,5 %.

Den anden katalysator for USD/CNY-prisen vil være de kommende amerikanske forbrugerinflationsdatasæt for onsdag. Økonomer forventer, at dataene viser, at den samlede inflation faldt til 3,1 % i juni, mens kerneinflationen faldt til 5,1 %.

USD/CNY prognose

USD/CNY-diagram af TradingView

Den kinesiske renminbi har været i en nedadgående tendens siden januar i år. På det daglige diagram har parret bevæget sig over de 25-dages og 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Det nærmer sig også det vigtige modstandsniveau på 7,3305, det højeste punkt den 1. november sidste år.

Relative Strength Index (RSI) har bevæget sig lidt under det overkøbte niveau. Derfor er udsigterne for USD/CNY-parret bullish, og det næste niveau at se er på 7,3305. Mere upside vil kun blive bekræftet, hvis parret bevæger sig over 7,3305.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.