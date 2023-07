Consensys afslører Linea Mainnet, en anden zkEVM-rollup

Consensys, skaberen af produkter som MetaMask, Infura, Truffle og Diligence, har lanceret sit Linea-mainnet. Linea er en nul-viden EVM, der lader udviklere bygge og skalere decentraliserede applikationer (dApps) i industrier som DeFi og NFT’er.

Linea mainnet-lanceringen følger dens succesfulde testnet-fase, hvor over 5,5 millioner unikke tegnebøger foretog mere end 46 millioner transaktioner på tre måneder. Denne præstation gjorde den til en af de hurtigst voksende spillere i branchen.

Udviklere vælger Linea af flere grunde. Det kan håndtere transaktioner betydeligt hurtigere end Ethereum lag 1, mens dets omkostninger er omkring 15 gange lavere. Det har den opnået ved at bruge en rekursionsvenlig, gitterbaseret prover. I en note sagde Joe Lubin, grundlæggeren og administrerende direktør for Consenys:

“Konvergensen af forskellige blockchain-netværk omkring Ethereum som et data- og sikkerhedslag accelererer etableringen af web3 og decentraliserede protokoller som et nyt decentraliseret tillidsgrundlag for verdens systemer. Med Merge to Proof of Stake og den brede trækkraft af den rollup-centrerede køreplan er Ethereum L2’er sat til at spille en afgørende rolle i at gøre store fremskridt inden for skalerbarhed og brugervenlighed.”