EUR/GBP-analyse som et dobbeltbundsmønster dannes langsomt

Valutakursen mellem euro og pund (EUR/GBP) fortsatte den nedadgående tendens tirsdag. Parret faldt til et lavpunkt på 0,8550, et par point under sidste måneds højdepunkt på 0,8656. Det er faldet med over 4,8 % fra det højeste punkt i år.

Det britiske arbejdsmarked er stadig stærkt

EUR/GBP-parret har været i en stærk bearish trend i de seneste par måneder, mens GBP/USD-kursen sprang til det højeste niveau i 15 måneder. De seneste GBP-nyheder var de seneste britiske jobtal.

Økonomiske data offentliggjort af Office of National Statistics (ONS) viste, at økonomien steg med over 102k på tre måneder til maj. Denne stigning var et par point under medianestimatet på 125k.

Lønvæksten fortsatte med at stige i maj. Den gennemsnitlige indtjening ex bonus steg med 7,3 %, hvilket er højere end medianestimatet på 7,1 %. Den gennemsnitlige indtjening plus bonus steg med 6,9 %, hvilket er højere end medianestimatet på 6,8 %. Arbejdsløsheden kom op på 4 pct.

Disse tal betyder, at det britiske arbejdsmarked er stærkt, med mange virksomheder, der kæmper med at finde arbejdskraft. Samtidig gennemgår landet en stor leveomkostningskrise, hvor inflationen er på 8,7 %.

Derfor forventer økonomer, at Bank of England (BoE) vil fortsætte med at hæve renten. De fleste af dem ser det stige raterne med 0,25 % til 5,0 %.

De andre vigtige EUR/GBP-nyheder tirsdag var de seneste tyske inflationstal. Ifølge statistikbureauet steg det samlede forbrugerprisindeks (CPI) med 0,3 % i juni efter et fald med -0,1 % i maj. Inflationen steg med 6,4 % på årsbasis.

EUR/GBP teknisk analyse

EURGBP-diagram af TradingView

EUR til GBP-kursen har været i en bearish nedadgående tendens i de seneste par måneder. Efter at have toppet på 0,8656 i juni, trak parret sig tilbage til et lavpunkt på 0,8520 i sidste uge. Parret har bevæget sig under de 25-perioders og 50-perioders glidende gennemsnit. Det er faldet under Ichimoku Cloud-indikatoren.

I mellemtiden er MACD-indikatoren drevet opad. Den danner nu et dobbeltbundsmønster, hvis halsudskæring er på 0,8656. Derfor vil flere downside blive bekræftet, hvis prisen bevæger sig under støtten på 0,8520. Et træk under denne støtte vil åbne muligheden for, at den falder under 0,8500.