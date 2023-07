USD/CAD-prognose: BoC-rentebeslutning og forhåndsvisning af amerikanske inflationsdata

USD/CAD -kursen faldt i tirsdags forud for de kommende amerikanske inflationstal og Bank of Canadas (BoC) rentebeslutning. Faldet er på linje med præstationen af US-dollar-indekset (DXY), som er trukket tilbage til $102. Det faldt til et lavpunkt på 1,3252, lavere end sidste uges højeste på 1,3386.

Amerikansk inflation, BoC-beslutning

Copy link to section

USD/CAD-prisen vil blive flyttet af to vigtige forexnyheder begivenheder i denne uge. Først vil USA offentliggøre juni måneds forbrugerprisindeks (CPI) data på onsdag. Økonomer adspurgt af Reuters forventer, at dataene viser, at landets inflation fortsatte med at falde i juni.

De mener, at det samlede forbrugerprisindeks (CPI) faldt fra 4 % i maj til 3,1 % i juni, det laveste niveau i måneder. Kerneinflationen, som ekskluderer de volatile fødevare- og energipriser, forventes at falde til 5,3 %.

Disse tal vil komme et par dage efter, at USA har offentliggjort de seneste amerikanske non-farm payrolls (NFP) data. I sin rapport viste Bureau of Labor Statistics (BLS), at økonomien skabte over 209.000 job i juni. En tidligere rapport fra ADP afslørede, at USA skabte mere end 400.000 job.

Økonomer prissætter nu endnu en renteforhøjelse på 0,25 % i Fed senere på måneden. I separate udtalelser mandag sagde Feds Loretta Mester, Mary Daly og Raphael Bostic, at inflationen fortsat er for høj.

De vigtigste CAD-nyheder vil være den kommende Bank of Canada-beslutning. Da Canadas inflation er ekstremt stædig, forventer økonomer, at banken vil levere endnu en renteforhøjelse på 0,25 %. Det vil presse renterne til et 22-årigt højdepunkt på 5 % i et forsøg på at sænke inflationen, som ligger på 3,4 %. I et notat fortalte en analytiker til Reuters :

“Mens de data, der er frigivet siden mødet i juni, tyder på, at økonomien er afkølet på marginen, har detaljerne været ensartet stærkere. Vi forventer, at BoC vil tage den politiske rente 25 basispoint højere til 5 %.”

USD/CAD teknisk analyse

Copy link to section

USD/CAD-diagram af TradingView

USD til CAD-kursen faldt til et lavpunkt på 1,3115 i juni. Siden da har den forsøgt at vende tilbage, hvilket så den ramte 1,3382 i sidste uge. Den har dannet en opadgående kanal vist med grønt og er nu i sin underside.

Parret har bevæget sig lidt under de 25-perioders og 50-perioders glidende gennemsnit, mens MACD er faldet til det neutrale punkt. Derfor er der en sandsynlighed for, at parret vil vende tilbage, da købere målretter oversiden af kanalen på 1,3382. En bevægelse under den nederste side af kanalen vil ugyldiggøre den bullish-visning.