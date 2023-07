Chancer betting platformen skal være klar inden afslutningen af EPL-sæsonen 2023-24

Med de engelske Premier League (EPL) kampe for 2023-24 allerede ude, nærmer den nye EPL sæson sig med hastige skridt, og spillerne er allerede ved at lægge strategier på de 380 kampe, der kommer deres vej.

Udover de spændende kampe, vil EPL-fans have mulighed for at bruge Chancer, verdens første decentraliserede bettingside, inden sæsonen slutter for at spille på deres favorithold.

2023-24 EPL sæson

Den engelske Premier League 2023-24 bliver den 32. sæson af Premier League og den 125. samlede i engelsk fodbolds øverste division. I den tidsplan, der blev udgivet den 15. juni 2023, kl. 9:00 BST, vil de forsvarende mestre, Manchester City, skrive engelsk historie, hvis de vandt fire mesterskaber i træk, hvilket gør dem til den første herreklub til at gøre det.

Tyve hold vil konkurrere i ligaen. Holdene omfatter de sytten bedste hold fra den foregående sæson og de tre hold rykket op fra mesterskabet. De oprykkede hold er Burnley, Luton Town og Sheffield United.

Der vil ikke være nogen Premier League-kampe mellem 13. januar og 30. januar 2024, hvilket gør denne sæson til den tredje med en vinterpause. Sommerens transfervindue begynder den 14. juni 2023 og lukker kl. 23.00 BST den 1. september 2023.

Dette behøver du at vide om Chancer

Chancer er en peer-to-peer brugerdefineret betting platform, der har til formål at hæve spil og gambling branchen. Det er baseret på Ethereum blockchain og er unikt fra andre systemer på dette felt på en række måder.

Det første, Chancer har gjort, er at introducere ideen om sociale væddemål, som lader brugere lave deres eget marked for stort set alt. Herefter kan brugerne distribuere det til andre brugere og måske tjene penge på det.

For det andet giver denne blockchain-baserede platform brugere mulighed for at se live streaming for at holde sig informeret om status for deres indsatser. Derudover er det noget mere sikkert, fordi objektive moderatorer overvåger de personlige spilkuponer.

For at få adgang til Chancer skal man have CHANCER-tokens. Tokens kan købes i det igangværende Chancer-forsalg eller i kryptobørser, når tokenet er noteret. Du kan se listen over de bedste kryptobørser her. Den tidlige bruger vil ikke kun nyde overskud, da tokens værdi vil være højere i slutningen af forsalget og højst sandsynligt bevæge sig højere efter notering på kryptovalutaudvekslingsplatforme.

På det nuværende forsalgsfase (trin 1) er værdien af et CHANCER-token $0,01, selvom interesserede parter bliver nødt til at bruge BUSD stablecoinen til at købe den under forsalget.

Hvorfor bør du investere i Chancer?

Chancer er verdens første decentraliserede forudsigende markedsskabende platform, og det vil helt sikkert være et vendepunkt for betting branchen. I modsætning til traditionelle betting platforme tilbyder Chancer brugerne muligheden for at lave deres egne væddemål på bogstaveligt talt alt, inklusive konkurrencer mellem venner. Derudover kan brugerne placere deres egne odds og invitere deltagere til at deltage.

Alle disse fordele forventes at drive Chancer til at blive en topbetting-platform, især for den meget overvågede EPL-sæson og NFL-sæsonen, som er planlagt til at starte i begyndelsen af september 2023.

CHANCER token-indehavere får mest ud af platformens succes, da de vil have mulighed for at skabe indsatser og tjene på dem eller endda deltage i indsatser skabt af andre brugere. Derudover vil indehaverne også kunne handle deres tokens på børser.