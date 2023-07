Embedsmænd i Den Europæiske Banktilsynsmyndighed opfordrer til en tidlig vedtagelse af MiCA

Med reglerne for Markets in Crypto Assets (MiCA) sat til at blive fuldt ud lanceret i 2024, har European Banking Authority opfordret stablecoin- udstedere til at overholde de kommende lovgivningsmæssige rammer. EU’s vagthunde er fortsat dedikerede til at regulere kryptovalutamarkedet, da regionen etablerer sig som et kryptoknudepunkt.

Swarm medstifter Philipp Pieper udtalte, at MiCA-adoption lancerede en ny æra for cryptocurrency, og klappede Europa for at være en pioner (invezz.com news). Swarm er en Ethereum -baseret DeFi- platform.

EAB opfordrer stablecoin-udstedere til at overholde fastsatte regler

I en nylig betydelig udvikling har regulatoren i European Union Banking (EAB) rådet stablecoin-udstedere til at begynde at overholde reglerne for forbrugerbeskyttelse og risikostyring. Vagthunden afslørede den første liste over regler, da markederne afventer MiCA i 2024.

Europa-Parlamentet godkendte MiCA i april og introducerede verdens første altomfattende lov om kryptovaluta (læs mere). Rammen fremhævede stablecoin (krypto bundet til anlægsaktiver såsom fiat) udstedelse.

EAB forventer stigende stablecoin-udstedere i de kommende måneder

Med MiCA-lovens ikrafttræden forventer embedsmænd i European Banking Authority en stigning i stablecoin-udstedelse inden for de kommende måneder. EAB-rammen indeholder bestemmelser som behandling af klager og permanente indløsningsrettigheder.

Derudover mener regulatoren, at dens vejledende principper vil hjælpe virksomheder med at sikre god ledelse og risikostyring inden næste års obligatoriske regler. EBA ønsker at tilskynde til rettidig MiCA-anvendelse, da tidlig forberedelse vil reducere risikoen for muligvis skarpe og forstyrrende forretningsmodeljusteringer.

