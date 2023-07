Krypto frygt og grådighedsindekset går i stå, mens Chancer token salget rejser $700.000

Kryptovalutaer har bevæget sig sidelæns i de sidste to uger, hvor Bitcoin svæver over det vigtige niveau på $30.000. De fleste altcoins er også forblevet i et stramt interval, hvor volumen er fortsat markant lavere. Denne prishandling kan være en stilhed før stormen i krypto branchen.

Frygt og grådighedsindekset går i stå

Et hurtigt kig på nøglemålere i den finansielle sektor giver mere farve om markedets tilstand. Det nøje overvågede krypto-frygt- og grådighedsindeks er forblevet på det neutrale niveau på 56. Det var i grådighedszonen for et par uger siden.

Samtidig er det amerikanske dollarindeks faldet til $102, mens VIX-indekset forbliver stabilt under $20. I mellemtiden er frygt- og grådighedsindekset, der spores af CNN Money, flyttet til det ekstreme grådighedsområde.

Bitcoin og andre kryptovalutaer forblev inden for et stramt område, da investorer vurderer de seneste ETF-ansøgninger. De fleste analytikere mener, at SEC vil acceptere de nye ansøgninger på grund af de overvågningsklausuler, som virksomheden har implementeret. Dette er en vigtig klausul, der har til formål at forhindre markedsmanipulation.

Selvom SEC er en vigtig enhed i denne situation, vil den ikke have det sidste ord om ETF-ansøgningen. En dommer i USA kunne dømme til fordel for Grayscale, skaberen af GBTC Fund. Virksomheden sagsøgte SEC for at afvise dens plan om at konvertere GBTC til en ETF.

Alt i alt kunne en spot Bitcoin ETF føre til mere efterspørgsel efter Bitcoin, da disse virksomheder tilføjer mønter til deres varetægt. Men på lang sigt stiller analytikere spørgsmålstegn ved, om der vil være tilstrækkelig institutionel efterspørgsel efter mønten.

Den næste vigtige katalysator for Bitcoin og andre kryptovalutaer vil være de kommende amerikanske forbrugerinflationsdata. Et tegn på, at inflationen falder i et hurtigere tempo end anslået, vil være en god ting for kryptovalutaer, da det vil reducere behovet for flere renteforhøjelser.

Chancer token salget fortsætter

I mellemtiden har Chancer, et nyt firma i kryptovaluta branchen, rejst over $730k i et af årets mest succesfulde token-salg. Det har solgt over 73 millioner tokens på mindre end en måned, hvilket signalerer, at der er stor efterspørgsel efter tokenet.

Chancer er en virksomhed, der forsøger at revolutionere den hurtigt voksende branche inden for sportsbetting og forudsigelse. Udviklerne skaber en betting platform, der vil blive drevet ved hjælp af blockchain-teknologi.

Ud over sportsbetting vil Chancer-brugere være i stand til at skabe deres egne markeder i økosystemet. For eksempel kan en gruppe venner oprette et betting marked og derefter tjene penge, mens folk placerer deres væddemål.

Den anden vigtige egenskab for økosystemet er decentralisering. I modsætning til virksomheder som Bwin og DraftKings, der styres centralt, vil Chancers token-indehavere have mange beslutninger at træffe. De vil også være med til at dele platformens overskud.

Er Chancer et godt køb?

Chancer er en platform, der revolutionerer en enorm branche til en værdi af milliarder af dollars. Sportsbetting og forudsigelse har også milliarder af brugere over hele verden. Derfor, hvis udviklerne skaber en god platform, er der sandsynlighed for, at den vil vinde markedsandele i løbet af de næste par år.

Markedsmuligheden gør Chancer til et godt token at investere i. Der er dog også risici ved at investere i tokenet. For eksempel er der regulatoriske risici, som vi så med de seneste SEC retssager mod Coinbase og Binance.

Som en del af disse regulatoriske risici er der en mulighed for, at nogle amerikanske børser vil være bange for at børsnotere det. Alligevel tror jeg, at mulighederne opvejer risiciene for nu. Tidligere har vi set nogle små kryptovalutaer som Pepe og Keke stige efter deres debut. Derfor bør du tildele kun en lille procentdel af dine midler til Chancer og andre tokens. Du kan købe Chancer-forsalget her.