Wipro annoncerer en investering på $1 milliard i kunstig intelligens

Wipro Limited er den seneste multinationale vækstmuligheder via det stadig mere dominerende rum med kunstig intelligens (AI).

Den 12. juli annoncerede den Indien-baserede udbyder af informationsteknologitjenester en flerårig plan, der vil se, at den investerer op til 1 milliard dollars i kunstig intelligens. Den treårige investering på milliarder dollar vil søge at udnytte vækstmuligheder på tværs af kunstig intelligens, data og analyser, sagde virksomheden i en pressemeddelelse onsdag.

Også initiativer rettet mod F&U, forbedring af dens FullStride Cloud og skabelse af nye konsulentkapaciteter for at øge kundetilpasningen til den skiftende verden af kunstig intelligens skal inkluderes i investeringsindsatsen.

Wipro ai360

Copy link to section

Ved siden af investeringen på 1 milliard dollar lancerede Wipro et AI-første innovationsøkosystem kaldet Wipro ai360. Ifølge virksomheden vil Wipro ai360 være nøglen til planer om at integrere AI på tværs af enhver løsning, platform og værktøj, der er tilgængeligt for kunder.

Wipro ai360 og den nye investering kunne se IT-giganten frigøre frisk værdi og produktivitet. Disse vil være mulige med anvendelse af AI-værktøjer, noterede firmaet i pressemeddelelsen.

I en kommentar til investeringen sagde Wipro CEO Thierry Delaporte:

“Kunstig intelligens er et felt i hurtig bevægelse. Især med fremkomsten af generativ kunstig intelligens forventer vi et grundlæggende skift fremad for alle brancher. Nye forretningsmodeller, nye måder at arbejde på og også nye udfordringer. Det er præcis derfor, at Wipros ai360-økosystem placerer ansvarlig AI-drift i hjertet af alt vores AI-arbejde. Det er beregnet til at styrke vores talentmasse og være allestedsnærværende på tværs af alle vores operationer og processer, såvel som vores løsninger til kunder. Vi er klar til den AI-drevne fremtid!”

Virksomheden planlægger at træne hele sin 250.000 arbejdsstyrke i kunstig intelligens, og dette forventes at ske i løbet af de næste 12 måneder.

Wipros satsning kommer midt i en bredere adoption over hele kloden, hvor store tech-spillere fordobler AI-spillet efter udgivelsen af ChatGPT. AI-chatbot fra OpenAI, en startup støttet af Microsoft, har ført til en slags guldfeber i sektoren, hvor Google er blandt de globale teknologigiganter for at se en del af det voksende marked.