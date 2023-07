SEC har ingen “ubegrænset jurisdiktion over krypto”, siger Ripples Chief Legal Officer

Ripple, blockchain-virksomheden bag XRP-tokenet, fejrer en nøglesejr over US Securities and Exchange Commission (SEC).

Den 13. juli var Invezz blandt de første til at bringe Ripple-nyheden om, at den amerikanske dommer Analisa Torres havde udstedt en sammenfattende kendelse, der effektivt erklærede, at XRP ikke var et sikkerhedstoken [Læs hele historien her ].

Ripples juridiske chef for, hvad XRP-beslutningen siger om SEC

Som fremhævet markerer afgørelsen et afgørende øjeblik for Ripple, som har kæmpet mod SEC’s påstande siden december 2020. Virksomheden, hvis administrerende direktør Brad Galinghouse sagde i maj, at USA havde gjort kryptoregulering så forvirrende som muligt, har i løbet af de seneste to og halve år fastholdt, at kryptovalutaen ikke udgjorde en investeringskontrakt som dikteret af Howey-testen.

Stuart Alderoty, Chief Legal Officer hos Ripple, siger, at dommerens beslutning er udtryk for det faktum, at SEC ikke har monopol på kryptorummet. Agenturet har ikke den “ubegrænsede jurisdiktion”, som det ser ud til at antyde, mente han.

“Dommerens beslutning bekræfter så meget af det, denne industri kæmper for, og viser, at SEC ikke har ubegrænset jurisdiktion over krypto.”

Hvad dommerens afgørelse også betød, bemærkede han:

“En kæmpe gevinst i dag – som et lovmæssigt spørgsmål – XRP er ikke en sikkerhed. Også et spørgsmål om lov – salg på børser er ikke værdipapirer. Salg af ledere er ikke værdipapirer. Andre XRP-distributioner – til udviklere, til velgørende organisationer, til ansatte er ikke værdipapirer. Det eneste, Retten fandt, udgør en investeringskontrakt, er tidligere direkte XRP-salg til institutionelle kunder. Der vil kun være yderligere retssager vedrørende disse institutionelle salg i henhold til Rettens kendelse.”

Maybe we can now start a rational conversation about crypto regulation in this country.

Rep. Tom Emmer, House Majority Whip, kommenterede også, hvad dagens domstols afgørelse betyder – som er, at “et token er adskilt og adskilt fra en investeringskontrakt, det måske er en del af.” Han siger, at loven skal gøre dette klart.

The Ripple case is a monumental development in establishing that a token is separate and distinct from an investment contract it may or may not be part of. Now, let's make it law.

XRP-prisen skyder i vejret

XRP-prisen steg i vejret efter nyheden, hvor kryptovalutaens markedsværdi hoppede til over 41 milliarder dollars og placerede tokenet på 4. pladsen på listen over største kryptovalutaer.

I skrivende stund handlede XRP i nærheden af $0,80, mere end 76% op i 24-timers tidsrammen. Den højeste intradag for XRP var $0,94, det højeste niveau siden 20. december 2021.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.