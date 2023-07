Prisforudsigelse af Stellar Lumens (XLM) efter Ripples XRP-sejr

Stellar Lumens steg til det højeste niveau siden april 2022 efter den spektakulære sejr af Ripple Labs i en amerikansk domstol. XLM, dets token, sprang til en højde på $0,20, hvilket var meget højere end det laveste på $0,075 fra år til dato. Netop på sit højeste steg mønten med mere end 180 % fra det laveste niveau i år.

Ripple Labs vinder i amerikansk domstol

Stellar er en populær kryptovaluta, der har en tæt lighed med Ripple. Mønten blev dannet af en medstifter af Ripple for at lette betalinger over hele verden. I dag er Stellar bedst kendt for at være teknologileverandøren til Circle, skaberen af USD Coin, den næststørste stablecoin i verden.

Derfor fulgte Stellar lumens-investorer nøje SEC vs Ripple-sagen. For det første ville en sejr fra SEC have betydet dårlige nyheder for Stellar og dets økosystem. Som en stor spiller i kryptoindustrien er chancerne for, at SEC ville have lanceret en separat retssag mod virksomheden og dens skabere.

Virkningen af SEC’s tab er, at flere virksomheder i finanssektoren nu vil være åbne for at bruge Stellars teknologi til at lette betalinger. Det mest populære firma, der bruger Stellar i dag, er MoneyGram, den globale betalingsudbyder. Andre virksomheder er Circle, Coinme, Abra, Anchorage og Binance blandt andre.

Stellar søger også at bygge et fuldt decentraliseret økosystem med sit Soroban-projekt. Soroban er en rustbaseret smart kontraktplatform, der er designet til skala. Udviklere kan bruge netværket til at bygge dApps med applikationer fra den virkelige verden. Alligevel er udfordringen, at økosystemet endnu ikke har fået indpas blandt udviklere.

En anden katalysator for Stellar Lumens er de seneste amerikanske forbrugerinflationsdata. Dataene viste, at den samlede forbrugerinflation faldt til 3,0 % i juni. Der er sandsynlighed for, at priserne vil fortsætte med at falde i de kommende måneder.

Prisforudsigelse af Stellar Lumens

Det daglige diagram viser, at XLM-prisen lavede et stærkt bullish-udbrud efter SEC vs Ripple-sejren. Da det sprang, rykkede tokenet over det vigtige modstandspunkt på $0,115, det højeste niveau i april i år.

Stellar er hoppet over alle glidende gennemsnit. Det ser også ud til, at det er begyndt at danne et bullish flag eller vimpelmønster. I prishandlingsanalyse er dette mønster normalt et af de mest populære tegn på flere gevinster.

Derfor, selvom gennemsnitlig tilbagevenden sandsynligvis vil ske, er der en sandsynlighed for, at XLM-prisen vil fortsætte med at stige i de kommende dage. Hvis dette sker, vil den genteste denne uges højeste på $0,1961, hvilket er omkring 27% over det nuværende niveau.