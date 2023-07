AltSignals: En signaltjeneste med kraften fra AI-baseret handel

Elsker du at handle eller har du opnået succes ved at engagere dig i denne vanskelige aktivitet? Sandsynligheden er, at du har brugt meget tid på at mestre denne vanskelige kunst. Men tænk på, hvor indflydelsesrig en platform, der lader dig blive en succesfuld handlende, kan gøre for din handelsrejse. AltSignals har genereret handelssignaler, siden det blev oprettet i 2017, med nøjagtighedsgrader på i gennemsnit 64%. Platformen udvides nu og vil inkorporere AI for at øge kvaliteten af signalerne. Siden lanceringen af et forsalg af $ASI-tokenet, som vil drive AI-platformen, har investorer købt mere end $1.171 millioner i tokens.

Sådan kan du forstå AltSignals og dets AI-handelstjeneste

AltSignals er en britisk baseret handelssignaltjeneste, der genererer handelssignaler af høj kvalitet på forex-, krypto- og aktiemarkeder. Det har brugt en gennemprøvet AltAlgo™-indikator til at generere kvalitetssignaler, der har set medlemstallet stige til over 52.000 handlende på Telegram. AltSignals har genereret mere end 3.782 signaler, hvilket har rejst utrolige $2,2 millioner i handelsindtægter.

På grund af sin succes ønsker AltSignals’ erfarne og professionelle forhandlere at udnytte AI. Dette er et nyt område, der er ved at blive populært i handelsverdenen. AI hjælper med forudsigelig analyse ved hurtigt at indsamle data fra forskellige kilder for at gøre det muligt for handlende at generere kvalitetssignaler.

AltSignals AI-handelstjeneste vil blive drevet af blockchain, hvor virksomheden lancerer en ny platform kaldet ActualizeAI. Du skal blive medlem af ActualizeAI for at nyde fordelene, herunder handelssignaler. Investorerne vil købe $ASI og slutte sig til AI-vognen i handel.

Hvad er fordelene ved at investere i ActualizeAI?

At investere i ActualizeAI betyder at tage en position i $ASI. Tokenet har et stort potentiale til at eksplodere i værdi, da det driver en allerede vellykket handelssignaltjeneste. Med blockchain vil AltSignals blive tilgængelige for flere investorer. Det betyder, at værdien af $ASI kan stige og generere afkast til sine indehavere.

Ud over spekulationer leverer $ASI værdi gennem handelssignaler. Det er som at læne sig op af en gigants soldater, hvor investorerne modtager signaler fra et kvalificeret AltSignals-team om at overlade deres handelsafkast. Der er også handelsturneringer og konkurrencer, hvor medlemmer lærer, skærper deres færdigheder og bliver belønnet med $ASI.

AltSignals ønsker også at gøre sin platform brugerstyret. Investorerne vil bruge deres tokens til at stemme om styring og diktere retningen af platformen. I fremtiden vil investorerne have adgang til fremtidige AI-drevne produkter og eksklusive forsalg.

Er AltSignals en god langsigtet investering

Meget få projekter skærer ned, når de overvejer muligheder for langsigtede investeringer. Et af kriterierne for at afgøre, om et aktiv er værdig til langsigtet besiddelse, er indtjeningspotentialet og evnen til at levere værdi år efter år.

Ser man på AltSignals, har projektet leveret værdi i et halvt årti. Også handelsverdenen forbedres dagligt, med flere instrumenter tilføjet. Det betyder, at AltSignals kun kan blive bedre til at levere langsigtet værdi.

Af de to ovenstående grunde kunne AltSignals være velegnet til langsigtede investeringer. Kraften i værdsat service, blockchain og AI-applikationen vil gøre det muligt for AltSignals at vokse.

Hvor attraktiv er $ASI lige nu?

Nylancerede tokens har et stort potentiale, hvor priserne stiger op til 10 gange inden for måneder efter lanceringen. $ASI falder ind under denne kategori, da dens værdi stadig er uudnyttet.

$ASI’s attraktivitet understreges også af dens lave værdiansættelse. Tokenet er stadig på forsalg, og prisen er meget lav. Kryptopriser har en tendens til at stige i vejret, når aktiverne er noteret på børser. Således kan $ASI være attraktivt for de investorer, der ønsker at akkumulere det, før værdien stiger i kølvandet på børsnoteringen.